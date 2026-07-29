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۷ مرداد ۱۴۰۵، ۱۳:۱۳

تعویق سفر نخست وزیر عراق به عربستان

تعویق سفر نخست وزیر عراق به عربستان

نخست وزیر عراق در پی تجاوز مشترک آمریکا و عربستان به خاک این کشور، سفر برنامه‌ریزی شده خود به ریاض را به تعویق انداخت. 

به گزارش خبرگزاری مهر، یک منبع دولتی عراق اعلام کرد که علی فالح الزیدی نخست وزیر عراق در پی حمله تجاوز طلبانه عربستان سعودی و آمریکا به خاک عراق، سفر برنامه‌ریزی شده خود به این کشور را به تعویق انداخته است.

دولت عراق تاکنون واکنشی به این حمله از خود نشان نداده و آن را محکوم نکرده است.

بامداد امروز متجاوزان آمریکایی - سعودی ، پایگاه‌های حشد شعبی در استان‌های کربلا و نینوی و موصل را هدف حملات هوایی قرار دادند. منابع عراقی افزودند که پایگاه‌های مقاومت در شهر «آمرلی» در استان صلاح‌الدین و شهر «الدبس» در استان کرکوک در شمال عراق نیز هدف حملات سعودی-آمریکایی قرار گرفتند.

سازمان حشد الشعبی اعلام کرد که تعداد شهدای تجاوز وحشیانه آمریکا و عربستان سعودی علیه مقرهای این نیروها به ۲۰ تن افزایش یافته است. بر اساس این گزارش، تعداد زخمی ها نیز در حملات مذکور به ۳۲ تن رسیده است.

کد مطلب 6902806

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