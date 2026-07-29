افزایش مبلغ وثیقه برای تحصیل در خارج از کشور و اپلای

به گزارش خبرنگار مهر، طبق آخرین به‌روزرسانی سامانه «سخا»، مبلغ وثیقه برای سفرهای توریستی و همچنین معافیت تحصیلی خارج از کشور به ۲۰۰ میلیون تومان افزایش یافته است.

برای ادامه تحصیل در خارج (اپلای) مبلغ وثیقه از ۸۰ میلیون تومان به ۲۰۰ میلیون تومان افزایش یافته و مدت مجاز خروج برابر با طول دوره تحصیل است.

برای سفرهای علمی و کنفرانس نیز این مبلغ برای مدت ۳۰ تا ۴۵ روز بدون هیچ تغییری نسبت به قبل، ۶۰ میلیون تومان است.

مبلغ وثیقه برای فرصت‌های مطالعاتی در دوره های ارشد و دکتری دانشگاهها نیز ۸۰ میلیون تومان و با مدت مجاز ۶ ماه تا ۱ سال اعلام شده است.