دستگیری سارقین حرفه ای خودرو در کمتر از ۴۸ ساعت در هشترود

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ رضا داداشی ظهر چهارشنبه درتشریح این خبر اظهار کرد: در پی وقوع یک فقره سرقت خودرو نیسان در یکی از روستاهای حوزه استحفاظی بخش نظرکهریزی ، موضوع به صورت ویژه در دستور کار کاراگاهان پلیس آگاهی فرماندهی انتظامی شهرستان هشترود قرار گرفت.

وی افزود: پس از انجام اقدامات فنی و تخصصی و بررسی های به عمل آمده، در نهایت موفق شدند دو نفر سارق حرفه ای و سابقه دار را شناسایی و در چند عملیات پی در پی و شبانه روزی در چند شهرستان همجوار ، سارقین متواری را دستگیر و به مقر پلیس دلالت دادند.

فرمانده انتظامی هشترود تصریح کرد: در بازجویی های فنی و تخصصی پلیسی، متهمان سرقت خودرو اعتراف و از مخفیگاه وی خودرو سرقتی کشف و پس از شناسایی و تایید مالباخته خودرو سرقتی به صاحبش بازگردانده شد و متهمان دستگیر شده به همراه پرونده متشکله به مراجع قضایی تحویل شدند.

این اقدام پلیس بازتاب گسترده‌ای در سطح شهرستان داشته و موجبات تقدیر و تشکر خانواده مالباخته را از عملکرد پلیس در پی داشت.