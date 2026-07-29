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۷ مرداد ۱۴۰۵، ۱۳:۵۶

آیین بهره‌برداری از شبکه فیبر نوری آسیاتک در روانسر

آیین بهره‌برداری از شبکه فیبر نوری آسیاتک در روانسر

آسیاتک پروژه توسعه شبکه فیبر نوری (FTTx) منازل و کسب‌وکارهای خود در شهر روانسر را توسط وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات افتتاح کرد.

به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شرکت انتقال داده‌های آسیاتک، آسیاتک سه‌شنبه ۶ مرداد ۱۴۰۵ پروژه توسعه شبکه فیبر نوری (FTTx) منازل و کسب‌وکارهای خود در شهر روانسر را توسط وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات افتتاح کرد.تا کنون ۹۳ درصد از خانواده‌های روانسری تحت پوشش شبکه فیبر نوری آسیاتک قرار گرفتند.

گفتنی است، آسیاتک در شهرهای کرمانشاه، اسلام آباد غرب، گیلانغرب، بیستون و کنگاور نیز در حال ارائه خدمات اینترنت فوق سریع فیبر نوری است. در آینده نزدیک نیز اینترنت فوق سریع آسیاتک به شهرهای سر پل ذهاب، قصر شیرین و هرسین این استان نیز می‌رسد.

آیین بهره‌برداری از شبکه فیبر نوری آسیاتک در روانسر

آسیاتک از ۱۳ خرداد سال ۱۴۰۲، پروژه حفاری برای توسعه شبکه فیبر نوری در استان کرمانشاه را آغاز کرد. آسیاتک متعهد شده است، بیش از ۴۲۰ هزار خانوار را در این استان به فیبر نوری متصل کند و اکنون این پروژه در اغلب شهرهای استان به مرحله بهره‌برداری رسیده و در برخی شهرها پروژه توسعه عمرانی برای دسترسی همگانی به اینترنت فوق سریع فیبر نوری ادامه دارد.

تاکنون بیش از ۳۲ هزار خانوار در استان کرمانشاه به شبکه فیبر نوری آسیاتک متصل شده‌اند.

کد مطلب 6902845

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