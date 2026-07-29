تجلی خدمت به زائران اباعبدالله (ع)؛ از دارالعباده یزد تا کربلای معلی

خبرگزاری مهر - استان‌ها: با نزدیک شدن به ایام اربعین، مسیرهای منتهی به کربلای معلی، شاهد تجلی شکوهی است که در هیچ جای دیگر جهان دیده نمی‌شود؛ آنچه بیش از همه دیده می‌شود شکوه پیوند میان عشق به اهل‌بیت (ع) و روحیه جهادی خدمت به زائران اربعین حسینی است.

زائرانی که با پای پیاده در راه عشق گام برمی‌دارند، تنها در مسیر جاده نیستند، بلکه در مسیر کرامت و تجلی انسانیت حرکت می‌کنند. استان یزد با تکیه بر سنت دیرینه‌ی خیرخواهی و روحیه خدمت‌گزاری، بار دیگر نشان داد که خادمان این دیار، با تمام توان و در اوج انضباط، در میانه راه کربلا، در خدمت زائران امام حسین (ع) ایستاده‌اند.

استقرار کامل موکب‌های یزد در عتبات عالیات

رئیس ستاد توسعه و بازسازی عتبات عالیات استان یزد، در گفت‌وگو با خبرنگار مهر از وضعیت عملیاتی موکب‌های این استان در عراق خبر داد و اظهار داشت: در حال حاضر، ۵۷ موکب از استان یزد در شهرهای نجف اشرف، کربلا معلی و کاظمین مستقر هستند که از این میان، ۴۰ موکب به‌طور اختصاصی در شهر کربلا در حال خدمت‌رسانی هستند.

محمدرضا جعفری‌خرمی با اشاره به روند آمادگی موکب‌ها افزود: آماده‌سازی خدمات به زائران در روزهای نخست با ۷۰ درصد ظرفیت آغاز شده بود.

وی ادامه داد: از ۱۲ صفر با آغاز موج سفرهای اربعین آمادگی موکب‌ها نیز به سطح ۱۰۰ درصدی رسید و اکنون تمامی موکب‌ها با تمام توان و ظرفیت موجود در حال خدمت‌رسانی به زائران عزیز هستند.

تجهیز و سازماندهی مواکب یزدی در مرز مهران

دبیر ستاد اربعین استان یزد در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با تأکید بر ضرورت ارتقای سطح کیفی خدمات در مسیر زائران، از بازدید میدانی و بررسی وضعیت سازماندهی مواکب استان یزد در شهرستان مهران خبر داد.

سعید رستگاری با اشاره به دیدار خود با فرماندار مهران و بازدید از محل استقرار مواکب یزدی، بر اهمیت مدیریت یکپارچه و هماهنگی بین‌استانی برای رفع چالش‌های احتمالی تأکید کرد.

وی با اشاره به استراتژی ستاد اربعین استان در سال جاری، افزود: تمرکز اصلی ما بر سازماندهی هوشمندانه مواکب و شناسایی دقیق نیازهای زیرساختی در مسیر است.

دبیر ستاد اربعین استان با اشاره به نقش کلیدی مهران در گلوگاه تردد زائران، تصریح کرد: در بازدید مشترک از مواکب، مسائل مربوط به نحوه استقرار، چگونگی ارائه خدمات و چالش‌های عملیاتی به‌صورت میدانی رصد شد. هدف ما این است که با تقویت هماهنگی‌های میان دستگاهی، بستری منظم و شایسته برای فعالیت مواکب یزدی فراهم شود تا خدمات ارائه شده، بازتاب‌دهنده فرهنگ خدمت‌گزارانه مردم یزد باشد.

رستگاری خاطرنشان کرد: پیگیری‌های میدانی برای ارتقای کیفیت سازماندهی و تسهیل تردد زائران تا پایان ایام اربعین با جدیت ادامه خواهد داشت.

مدیریت منسجم و برنامه‌ریزی دقیق خادمان میبدی در کربلای معلی

مدیر کانون خدمت رضوی شهدای شهیدیه و خادم موکب ام‌البنین (س) میبد در گفت‌وگو با خبرنگار مهر از برنامه‌های ویژه و سازمان‌یافته این کانون و موکب ام‌البنین در کربلا سخن گفت.

سید محمدحسن علائی، اظهار داشت: ما در ایام اربعین در کربلای معلی، در خدمت زائرین پیاده‌روی هستیم. کانون خدمت رضوی شهدای شهیدیه میبد با همکاری موکب ام‌البنین (س) شهرستان میبد، برنامه‌ای منسجم را در طول یک هفته در هتل کربلا اجرا می‌کند که ۴۰۰ نفر از زائران اربعین از خدمات آن بهره‌مند می‌شوند.

وی اشاره به تلاش چندین ساله این موکب تشریح کرد: امسال برای نخستین باید یک برنامه منسجم و یکپارچه تدارک دیده شده است و امسال اعزام، اسکان و پذیرایی را توأمان تدارک دیدیم.

مدیر کانون خدمت رضوی شهرستان میبد گفت: گروه اول زائران اربعین حسینی از میبد عازم شدند و ابتدا زیارت دوره عتبات عالیات را انجام داده و سپس سه روز پیاده‌روی کرده و در کربلا مستقر می‌شوند همچنین گروه دیگر نیز مستقیماً از مرز به سمت کربلا آمده و سه روز در کربلا حضور دارند و از روز سه‌شنبه، زیارت دوره را آغاز می‌کنند که این عزیزان نیز در صبح جمعه در کربلا خواهند بود. در نهایت، تمامی این ۴۰۰ نفر در تاریخ ۷ صفر از کربلا راهی یزد و شهرستان میبد می‌شوند.

زائران حسینی شایسته بهترین خدمات هستند

علائی در ادامه با تبیین هدف از ارائه خدمات باکیفیت گفت: زائرانی که پیاده‌روی می‌کنند، شایسته بهترین‌ها هستند. هدف ما فراهم کردن اسکان مطلوب، غذای باکیفیت و محیطی آرام در کربلا است تا زائران بتوانند با تمرکز کامل به زیارت خود بپردازند.

وی همچنین از نقش رسانه در انعکاس این خدمت قدردانی کرد و افزود: کانون رسانه شهرستان میبد نیز در چای‌خانه سامرا مستقر شدند و مشغول خدمت هستند.

وی ادامه داد: طبق کلام امام شهید انقلاب باید تمام تلاش خود را برای آگاه‌سازی مردم به کار گرفت تا خدمات، توسعه‌ و رشد در مسیر پرشور کربلای حسینی، منجر به کوری چشم دشمنان شود.

پیش‌بینی ثبت‌نام ۱۰۰ هزار نفری زائران اربعین در استان یزد

استاندار یزد نیز در حاشیه ستاد اربعین استان یزد در گفت‌وگو با خبرنگاران، از آمادگی زیرساختی استان برای اربعین حسینی خبر داد و اعلام کرد: تمرکز اصلی مدیریت استان بر فراهم کردن بستر فعالیت‌های خیرین و بخش خصوصی است.

محمدرضا بابایی با تأکید بر اینکه مدیریت اربعین در یزد با محوریت «همت مردمی» پیش می‌رود، خاطرنشان کرد: دستگاه‌های اجرایی وظیفه دارند در کنار فعالان صنعتی و مردم، نقش پشتیبان و تسهیل‌گر را ایفا کنند.

وی افزود: در حال حاضر ۵۷ موکب از ظرفیت‌های مردمی و صنعتی استان در مسیر پیاده‌روی فعال هستند که از این جمله می‌توان به موکب‌های مستقر در مرز مهران و مرکز خدمات در منطقه سید جعفر شباب اشاره کرد.

بر اساس اظهارات استاندار یزد تصریح کرد: با توجه به آمار ثبت‌نام در سامانه سماح، انتظار می‌رود تعداد کل زائران یزدی در روزهای آتی از رقم ۱۰۰ هزار نفر فراتر رود.

بابایی تأکید کرد: تمامی توان اجرایی استان برای تضمین سفری امن و بی‌دغدغه برای زائران اباعبدالله (ع) به کار گرفته خواهد شد.

فرجام عشق؛ از دارالعباده تا کربلای معلی

در پایان، باید گفت که آنچه در مسیر کربلا از سوی خادمان یزدی مشاهده می‌شود، فراتر از یک فعالیت خدماتی ساده است؛ این یک نمایش بزرگ از عشق و ارادت مردم «دارالعباده یزد» و «حسینیه ایران» به حضرت اباعبدالله (ع) است.

از جای‌جای ایران، شهرهای کوچک و بزرگ این روزها کاروان‌ها و مواکب خدمت‌رسانی رو به سوی کربلا کردند و این زنجیره‌ای که از عشق، ایثار و خدمت‌گزاری با هم گره خورده است نشان می‌دهد تا روز ظهور منجی عالم، خادمانِ این مسیر، با تمام وجود در پی توسعه خدمات و گسترش فرهنگِ بزرگ اربعین خواهند بود.