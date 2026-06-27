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۶ تیر ۱۴۰۵، ۱۱:۲۷

پیشرفت فیزیکی ۹۰ درصدی پروژه ۹۶۸ واحدی مسکن سمنان

پیشرفت فیزیکی ۹۰ درصدی پروژه ۹۶۸ واحدی مسکن سمنان

سمنان- مدیرکل راه و شهرسازی استان سمنان درباره آخرین وضعیت پروژه ۹۶۸ واحدی نهضت ملی مسکن در سمنان گفت: این پروژه ۹۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد.

سید محمد حسینی طباطبایی در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره آخرین وضعیت پروژه ۹۶۸ واحدی نهضت ملی مسکن در سمنان بیان کرد: این پروژه ۹۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد.

وی با بیان اینکه پروژه ۹۶۸ واحدی نهضت ملی مسکن سمنان مردادماه ۱۴۰۲ آغاز به کار کرد، افزود: این پروژه در سایت ۲۲ هکتاری موسوم به سایت نهضت ملی مسکن نور مرکز استان سمنان در دست اجرا است.

مدیرکل راه و شهرسازی استان سمنان با بیان اینکه این طرح در ۱۲۱ بلوک هشت واحدی در دست ساختمان است، گفت: نوع ساخت این خانه ها صنعتی ساز یا همان لارج پنل است.

حسینی طباطبایی با بیان اینکه تعداد واحد های تکمیلشده تا امروز ۴۰۰ واحد است، ابراز کرد: قرارگاه امام حسن مجتبی(ع) رسالت ساخت این واحد های مسکونی را برعهده دارد.

وی با بیان اینکه برق این سایت خوشبختانه تکمیل شده است، ابراز کرد: گاز رسانی نیز در مرحله نصب علمک ها قرار دارد همچنین آب و فاضلاب این سایت ۲۲ هکتاری هم در حال اجرای شبکه است و امیدواریم به زودی تحویل مردم شود.

کد مطلب 6871935

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