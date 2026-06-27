پیشرفت فیزیکی ۹۰ درصدی پروژه ۹۶۸ واحدی مسکن سمنان

سید محمد حسینی طباطبایی در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره آخرین وضعیت پروژه ۹۶۸ واحدی نهضت ملی مسکن در سمنان بیان کرد: این پروژه ۹۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد.

وی با بیان اینکه پروژه ۹۶۸ واحدی نهضت ملی مسکن سمنان مردادماه ۱۴۰۲ آغاز به کار کرد، افزود: این پروژه در سایت ۲۲ هکتاری موسوم به سایت نهضت ملی مسکن نور مرکز استان سمنان در دست اجرا است.

مدیرکل راه و شهرسازی استان سمنان با بیان اینکه این طرح در ۱۲۱ بلوک هشت واحدی در دست ساختمان است، گفت: نوع ساخت این خانه ها صنعتی ساز یا همان لارج پنل است.

حسینی طباطبایی با بیان اینکه تعداد واحد های تکمیلشده تا امروز ۴۰۰ واحد است، ابراز کرد: قرارگاه امام حسن مجتبی(ع) رسالت ساخت این واحد های مسکونی را برعهده دارد.

وی با بیان اینکه برق این سایت خوشبختانه تکمیل شده است، ابراز کرد: گاز رسانی نیز در مرحله نصب علمک ها قرار دارد همچنین آب و فاضلاب این سایت ۲۲ هکتاری هم در حال اجرای شبکه است و امیدواریم به زودی تحویل مردم شود.