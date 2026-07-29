ثبت جهانی الموت؛ نماد اقتدار فرهنگی ایران در یونسکو

به گزارش خبرگزاری مهر، سیدرضا صالحیامیری، وزیر میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی، عصر چهارشنبه در برنامه زنده «صف اول» شبکه خبر، با تبیین ابعاد راهبردی ثبتجهانی مجموعه «قلعه الموت و استحکامات وابسته به آن» در چهلوهشتمین نشست کمیته میراث جهانی یونسکو، این موفقیت را فراتر از یک دستاورد ثبتی دانست و آن را نماد اقتدار فرهنگی، هویتی و تمدنی ایران در عرصه بینالمللی توصیف کرد.
وی با بیان اینکه مفهوم «ایران» مهمترین عنصر انسجامبخش ملت ایران است، اظهار کرد: آنچه امروز همه ایرانیان را، فارغ از هر سلیقه، قومیت، مذهب و گرایش، در کنار یکدیگر قرار میدهد، هویت تاریخی و تمدنی ایران است؛ سرمایهای که طی هزاران سال شکل گرفته و امروز به مهمترین مغناطیس وحدت ملی تبدیل شده است.
وزیر میراثفرهنگی با اشاره به ظرفیتهای بینظیر تاریخی کشور افزود: ایران تنها کشوری است که بیش از یک میلیون اثر تاریخی شناختهشده دارد و تاکنون بیش از ۴۳ هزار اثر در فهرست آثار ملی و ۳۰ اثر در فهرست میراث جهانی یونسکو به ثبت رسانده است. علاوه بر این، دهها پرونده دیگر نیز در فهرست موقت یونسکو قرار دارد که بیانگر تداوم ظرفیتهای تمدنی ایران برای ثبتهای جهانی آینده است.
صالحیامیری با تشریح فضای نشست کمیته میراث جهانی یونسکو گفت: در این اجلاس، نمایندگان ۱۷۶ کشور حضور داشتند و بسیاری از پروندههای ارائهشده با چالشهای کارشناسی و حقوقی مواجه بودند، اما پرونده ایران بدون هیچگونه اعتراض یا اظهارنظر مخالف و با اجماع کامل به تصویب رسید؛ اتفاقی که نشاندهنده استحکام علمی، فنی و حقوقی این پرونده و اعتبار میراثفرهنگی ایران در مجامع بینالمللی است.
وی دیپلماسی فرهنگی را مهمترین عرصه تعامل جمهوری اسلامی ایران با جهان دانست و تصریح کرد: جهان امروز بیش از هر زمان دیگری وارد عصر دیپلماسی فرهنگی شده است. ملتها با سرمایههای تمدنی و فرهنگی خود گفتوگو میکنند و قدرت نرم، به یکی از مؤلفههای اصلی اقتدار ملی تبدیل شده است. ثبتهای جهانی یونسکو معرفی تمدن، فرهنگ، تاریخ و هویت یک ملت به جامعه جهانی است.
وزیر میراثفرهنگی با اشاره به بازتاب گسترده ظرفیتهای تاریخی ایران در مجامع بینالمللی افزود: هر زمان که از پیشینه تمدنی ایران، آثار ثبتشده، میراث ناملموس و ظرفیتهای فرهنگی کشور سخن گفته میشود، مقامات و کارشناسان بینالمللی با احترام و تحسین از جایگاه ایران یاد میکنند؛ موضوعی که نشان میدهد معرفی صحیح این ظرفیتها میتواند نقش مؤثری در تقویت جایگاه جهانی کشور ایفا کند.
وی بر ضرورت تقویت آموزش هویت تاریخی در نظام آموزشی، دانشگاهها و رسانه ملی تاکید کرد و گفت: معرفی تاریخ، فرهنگ و تمدن ایران باید به یک راهبرد ملی تبدیل شود تا نسلهای آینده با آگاهی از این سرمایه عظیم، احساس غرور و تعلق بیشتری نسبت به ایران داشته باشند.
وزیر میراثفرهنگی درباره اهمیت ثبتجهانی مجموعه «قلعه الموت و استحکامات وابسته به آن» نیز اظهار کرد: این پرونده مجموعهای از هفت دژ تاریخی است که شاهکاری از معماری، مدیریت منابع آب، نظام حکمرانی، دانش فنی و مهندسی ایران در قرون میانی را به نمایش میگذارد و از برجستهترین نمونههای معماری دفاعی جهان به شمار میرود.
وی با قدردانی از همه دستاندرکاران تهیه این پرونده گفت: تهیه و تکمیل پرونده ثبتجهانی الموت بیش از یک دهه زمان برد و با مشارکت گسترده کارشناسان، پژوهشگران، مدیران میراثفرهنگی، مسئولان استانی و جوامع محلی به سرانجام رسید. این موفقیت محصول سالها کوشش علمی و تخصصی نسلهای مختلف مدیران و کارشناسان میراثفرهنگی کشور است.
صالحیامیری از نقش محمدحسن طالبیان، مدیر پرونده ثبتجهانی، حمیده چوبک، مدیر پایگاه میراثجهانی الموت، کارشناسان وزارتخانه، ادارهکل میراثفرهنگی استان قزوین، استانداری قزوین، نیروهای امدادی و همه متخصصان داخلی و بینالمللی که در فرایند ارزیابی و ثبت این پرونده همکاری داشتند، قدردانی کرد.
وی در پایان با تاکید بر اینکه ثبتجهانی آغاز یک مسئولیت بزرگتر است، خاطرنشان کرد: امروز وظیفه اصلی ما حفاظت، صیانت، مرمت، مدیریت پایدار و انتقال این میراث ارزشمند به نسلهای آینده است. جمهوری اسلامی ایران با شتاب بیشتری پروندههای جدید، از جمله پرونده زنجیرهای مساجد تاریخی ایران، را برای ثبت جهانی آماده میکند تا روایت تمدن ایرانی در عرصه بینالمللی با قدرت بیشتری استمرار یابد.
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