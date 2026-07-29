جمالیان: اصلاح درمان اعتیاد و تأمین شربت اوپیوم در مرکزی دستور کار است

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد جمالیان بعد از ظهر چهارشنبه در نشست کمیته مقابله با مواد مخدر استان مرکزی اظهار کرد: ترویج مصرف مواد مخدر در نسل جوان، تهدیدی فراگیر برای جامعه است که مقابله با آن نیازمند اجرای جدی‌تر برنامه‌های پیشگیری و آگاه‌سازی است.

وی افزود: پیشگیری از مصرف مواد محرک در نسل جدید، نیازمند آموزش و آگاه‌سازی مستمر از دوران کودکی و نوجوانی است.

جمالیان تصریح کرد: تهدیدات فضای مجازی و محتوای مخرب بازی‌های رایانه‌ای، نیازمند نظارت جدی‌تر و تدوین برنامه‌های پیشگیرانه متناسب با شرایط جدید است.

وی ادامه داد: با وجود کاستی‌های زیرساختی و کمبود نیروی انسانی در آموزش و پرورش، نباید اجرای طرح‌های پایلوت پیشگیری از اعتیاد در مدارس متوقف یا نادیده گرفته شود.

رئیس مجمع نمایندگان استان مرکزی تاکید کرد: رشد سهم پرونده‌های قضایی مواد مخدر در استان مرکزی نسبت به سرانه جمعیتی کشور، زنگ هشداری برای تقویت اقدامات مقابله‌ای و پیشگیرانه است.

وی افزود: سهم ۲.۵ درصدی استان مرکزی از پرونده‌های مواد مخدر در برابر جمعیت کمتر از یک درصدی، بیانگر جدیت این آسیب است؛ هرچند اقدامات پیشگیرانه در کاهش آسیب‌های حاد اعتیاد نتایج مؤثری به همراه داشته است.

جمالیان بر ضرورت خروج مقابله با اعتیاد از رویکرد صرفاً ماده ۱۶ و تقویت درمان، غربالگری و پیگیری پس از درمان تأکید کرد و از ارائه پیشنهادهای اصلاحی دستورالعمل ساماندهی معتادان درمان‌جو به مسئولان ملی خبر داد.

نماینده مردم اراک، خنداب و کمیجان در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: با هماهنگی سازمان غذا و دارو و ستاد مبارزه با مواد مخدر، تأمین شربت اوپیوم از طریق اختصاص بخشی از کشفیات به کارخانه‌های داروسازی در دستور کار قرار گرفته است.

وی گفت: برخی داروهای ترک اعتیاد موجود در عطاری‌ها، محصولات غیرمجاز و قاچاق هستند که عرضه آن‌ها موجب خدشه به فعالیت کلینیک‌های درمانی مجاز می‌شود.

جمالیان افزود: ضرورت اطلاع‌رسانی مؤثرتر درباره برخورد با تخلفات دارویی و تقویت تعامل میان نهادهای مسئول و مراکز درمانی مورد تأکید است.