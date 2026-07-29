پروژه آهن اسفنجی اردبیل ۷۰درصد پیشرفت دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود امامی یگانه در نشست بررسی روند اجرای پروژه آهن اسفنجی اردبیل که با حضور نایب‌رئیس مجلس و جمعی از مسؤولان برگزار شد، اظهار کرد: کارخانه آهن اسفنجی با ظرفیت تولید سالانه یک‌میلیون و ۵۰۰هزار تن، نقش مؤثری در توسعه صنعت فولاد و ایجاد ارزش افزوده در استان خواهد داشت.

وی با اشاره به آخرین گزارش ارائه‌شده از روند اجرای طرح، افزود: پروژه هم‌اکنون به پیشرفت فیزیکی ۷۰درصدی رسیده و برای تکمیل آن ۳۰۰۰میلیارد تومان اعتبار از محل مصوبات سفر رئیس‌جمهور پیش‌بینی شده است.

استاندار اردبیل با بیان اینکه بهره‌برداری از پروژه علاوه بر افزایش تولید، زمینه اشتغال قابل توجهی را در استان فراهم خواهد کرد، ادامه داد: تکمیل زنجیره ارزش فولاد از مهم‌ترین اهداف اجرای این طرح صنعتی است.

امامی یگانه تأمین زیرساخت‌های پروژه را از محورهای اصلی نشست عنوان کرد و گفت: برای اجرای راه دسترسی این مجموعه، مقرر شد ۳۰۰میلیارد تومان اعتبار از ۳ منبع مختلف تأمین شود.

وی اظهار کرد: با سرمایه‌گذاری انجام‌شده، حمایت بانک عامل و اختصاص تسهیلات، تلاش می‌کنیم در کوتاه‌ترین زمان ممکن این طرح بزرگ اقتصادی به بهره‌برداری برسد و زمینه رونق تولید، اشتغال و توسعه صنعتی استان را فراهم کند.