به گزارش خبرگزاری مهر، ابراهیم امامی در حاشیه جلسه وبیناری ستاد مرکزی اربعین حسینی(ع) که با حضور وزیر کشور برگزار شد، اظهار کرد: در سال گذشته تعداد ۱۸هزار و ۱۵۰ نفر زائر برای شرکت در پیاده‌روی اربعین ثبت‌نام کرده بودند که این تعداد در سال‌جاری ۱۲درصد افزایش داشته است.

وی با بیان اینکه ۹۱درصد از زائران مرز مهران را انتخاب کرده‌اند، افزود: ۴۹درصد از زائران با اتوبوس و ۴۷درصد نیز با خودروی شخصی عازم برنامه پیاده‌روی اربعین می‌شوند.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار اردبیل از حضور ۱۹ موکب با ۸۰۰ خادم در این اجتماع خبر داد و گفت: تعداد ۶ موکب در داخل خاک ایران و ۱۳ موکب در خاک عراق مستقر می‌شوند.

امامی بیان کرد: موکب‌ها از ۳۰ تیر عازم شده‌اند و تا یک روز بعد از اربعین خدمت‌رسانی خواهند کرد.

وی از هماهنگی بین‌بخشی و تأمین حداکثری رفاه و امنیت زائران از ماه‌ها قبل خبر داد و افزود: ۱۲ کمیته تخصصی ذیل این ستاد تشکیل شده که هر یک متناسب با حوزه کاری خود، جلسات متعدد و تخصصی را برگزار کرده‌اند.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی اظهار کرد: ستاد اربعین استان علاوه بر هماهنگی و نظارت، اقدامات عملیاتی مؤثری نیز در راستای تسهیل سفر زائران انجام داده است.

امامی تصریح کرد: تأمین اقلام مورد نیاز مواکب، فراهم‌سازی اتوبوس زائران، برپایی موکب در مسیر بازگشت، راه‌اندازی پرواز مستقیم از فرودگاه اردبیل به عراق و اقدامات امنیتی و هماهنگی‌های انتظامی از جمله اقدامات ستاد اربعین استان است.

وی با بیان نقش صداوسیما در انعکاس حماسه اربعین، از زحمات صداوسیمای استان اردبیل که با پوشش گسترده این رویداد، نقش بی‌بدیلی در اطلاع‌رسانی و امیدآفرینی ایفا می‌کنند، قدردانی کرد.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار اردبیل همچنین خواستار پخش مستقیم از فعالیت موکب‌های استان در نجف، کربلا، دیوانیه و بلد، اطلاع‌رسانی به‌موقع درباره وضعیت مرزها، آب و هوا و مسیرهای تردد و تولید برنامه‌های فرهنگی با محوریت اربعین و جاماندگان شد.