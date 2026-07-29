هشدار وزش باد شدید و احتمال خیزش گرد و خاک در استان اردبیل

به گزارش خبرگزاری مهر، اداره کل هواشناسی استان اردبیل در آخرین گزارش خود اعلام کرد که بر اساس نقشه‌های هواشناسی، پدیده غالب جوی طی امروز و فردا، وزش باد شرقی خواهد بود.

بر این اساس، طی امروز (چهارشنبه) این وزش باد عمدتاً در مناطق جنوبی استان احساس می‌شود، اما از فردا (پنجشنبه) شدت آن افزایش یافته و کل استان را در بر خواهد گرفت.

همچنین این سازمان در خصوص وضعیت دما اظهار داشت که طی امروز هوای نسبتاً گرمی در سطح استان حاکم است، اما از روزهای پایانی هفته (۸ و ۹ مرداد) با کاهش چند درجه‌ای دما، به‌ویژه در مناطق مرکزی، از گرمای هوا کاسته خواهد شد.

با این حال، پیش‌بینی می‌شود از روز شنبه (۱۰ مرداد) مجدداً حاکمیت هوای گرم بر سطح استان برقرار شود.