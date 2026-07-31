امام جمعه کرمانشاه: حضور در اربعین و میدان، یک جهاد در برابر دشمن است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله حبیب‌الله غفوری در خطبه‌های نماز جمعه کرمانشاه، با دعوت نمازگزاران به رعایت تقوای الهی، اظهار کرد: نماز جمعه از روشن‌ترین جلوه‌های تقوا و فرصتی برای تجدید ارتباط بندگان با خداوند متعال است و خداوند در قرآن کریم مؤمنان را به شتاب در اقامه نماز جمعه و کنار گذاشتن همه تعلقات دنیوی در این ساعت فراخوانده است.

وی با استناد به آیات قرآن کریم، یاد خدا را عامل حیات معنوی انسان دانست و افزود: همان‌گونه که جسم انسان بدون تنفس و جریان خون زنده نمی‌ماند، روح انسان نیز بدون یاد خدا دچار مرگ معنوی می‌شود و نماز جمعه یکی از مهم‌ترین جلوه‌های تقویت این ارتباط الهی است.

امام جمعه کرمانشاه با اشاره به آیات پایانی سوره آل‌عمران، گفت: صاحبان خرد کسانی هستند که در همه حالات، ایستاده، نشسته و در حال استراحت، خدا را یاد می‌کنند و همین یاد خدا انسان را از لغزش و گناه حفظ می‌کند.

وی تأکید کرد: خداوند در آیه «فاسعوا الی ذکرالله وذروا البیع» به مؤمنان دستور می‌دهد هنگام اقامه نماز جمعه، همه امور دنیوی را کنار گذاشته و به سوی یاد خدا بشتابند، زیرا این زمان به طور ویژه برای ارتباط با پروردگار اختصاص یافته است.

اربعین، پاسخ تاریخی به ندای «هل من ناصر»

آیت‌الله غفوری با اشاره به ایام اربعین حسینی، اظهار کرد: راهپیمایی عظیم اربعین پاسخ تاریخی میلیون‌ها انسان آزاده به ندای «هل من ناصر ینصرنی» حضرت اباعبدالله الحسین (ع) است؛ ندایی که امام حسین (ع) افق آینده تاریخ را در آن می‌دید و امروز میلیون‌ها عاشق اهل‌بیت (ع) از سراسر جهان به آن لبیک گفته‌اند.

وی افزود: حضور گسترده مردم در مسیرهای منتهی به کربلای معلی، با وجود همه تهدیدها و فشارهای دشمن، نشان‌دهنده ایمان، بصیرت و عشق ملت‌ها به مکتب عاشورا است.

حضور در اربعین و میدان مقاومت یک حرکت واحد است

نماینده ولی‌فقیه در استان کرمانشاه با بیان اینکه حضور مردم در راهپیمایی اربعین و حضور آنان در صحنه‌های حمایت از نظام اسلامی، یک حقیقت واحد است، گفت: برخی می‌پرسند حضور در اربعین مهم‌تر است یا حضور در میدان‌های دفاع از انقلاب؛ در حالی که امروز این دو حرکت یک مسیر مشترک و یک جهاد در راه خدا محسوب می‌شود.

وی تصریح کرد: همان پرچم‌هایی که در راهپیمایی اربعین برافراشته می‌شود، در اجتماعات مردمی نیز دیده می‌شود و شعارها، آرمان‌ها و اهداف هر دو حرکت، دفاع از اسلام، مقابله با استکبار و حمایت از جبهه مقاومت است.

تنها راه مقابله با دشمن، جهاد و مقاومت است

آیت‌الله غفوری با اشاره به جنایات آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ملت‌های منطقه، اظهار کرد: دشمنان اسلام با کشتار مردم بی‌گناه، زنان و کودکان و حمله به ملت‌های مظلوم، ثابت کرده‌اند که هیچ راهی جز مقاومت و ایستادگی در برابر آنان وجود ندارد.

وی با اشاره به پیام رهبر معظم انقلاب خطاب به جبهه مقاومت، افزود: امروز ملت‌های جهان از ظلم و جنایت آمریکا و رژیم صهیونیستی به ستوه آمده‌اند و تنها راه پیش‌رو، جهاد و مقاومت است و وعده الهی نیز پیروزی نهایی جبهه حق را تضمین کرده است.

امام جمعه کرمانشاه خاطرنشان کرد: نشانه‌های شکست دشمن آشکار شده و اختلاف، فرار نیروها و بحران داخلی در جبهه دشمن، نویدبخش پیروزی نزدیک جبهه مقاومت است.

وی از زائران اربعین خواست در مسیر زیارت، برای پیروزی رزمندگان اسلام، عزت جبهه مقاومت و شکست دشمنان اسلام دعا کنند و گفت: این دعاها پشتوانه معنوی بزرگی برای ملت ایران و جبهه مقاومت خواهد بود.

رسانه‌ها در جنگ ترکیبی نقش تعیین‌کننده داشتند

آیت‌الله غفوری با اشاره به جنگ رسانه‌ای دشمن، گفت: همزمان با اقدامات نظامی، دشمن تلاش گسترده‌ای برای جنگ روانی و رسانه‌ای علیه ملت ایران انجام داد، اما رسانه ملی و اصحاب رسانه با وجود حملات دشمن، اجازه ندادند صدای ملت ایران خاموش شود.

وی از تلاش خبرنگاران و فعالان رسانه‌ای در دوران جنگ و شرایط حساس کشور قدردانی کرد و افزود: رسانه‌ها نقش مهمی در روشنگری، تبیین واقعیت‌ها و مقابله با جنگ روانی دشمن ایفا کردند.

امام جمعه کرمانشاه در بخش دیگری از سخنان خود، با گرامیداشت یاد شهدای انقلاب اسلامی، شهدای دفاع مقدس، شهدای حملات اخیر دشمن و شهدای مقاومت، از جمله شهید محمدامین رستمی جلیلیان و شهید سرهنگ یونس حاج‌عزیزی، گفت: ملت ایران راه این شهیدان را تا پیروزی نهایی و ظهور حضرت ولی‌عصر (عج) با قدرت ادامه خواهد داد.

وی در پایان با دعا برای تعجیل در فرج حضرت ولی‌عصر (عج)، پیروزی جبهه مقاومت، سلامت رهبر معظم انقلاب، عزت ملت ایران و نابودی رژیم صهیونیستی، از خداوند متعال خواست شر دشمنان را از سر ملت‌های مظلوم کوتاه کند.