  1. استانها
  2. خوزستان
۱۳ مرداد ۱۴۰۵، ۱۴:۱۳

۲۵۶ هزار زائر اربعین با قطار در خوزستان جابجا شدند

۲۵۶ هزار زائر اربعین با قطار در خوزستان جابجا شدند

اهواز - از ابتدای طرح اربعین حسینی تا پایان ۱۲ مرداد، تعداد ۲۵۶ هزار و ۵۳۳ زائر از طریق شبکه ریلی جابجا شده‌اند.

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس اعلام اداره‌کل راه‌آهن جنوب؛ این تعداد مسافر در قالب ۴۸۷ رام قطار مسافربری به صورت رفت و برگشت در محورهای مختلف جابجا شده‌اند.

این اداره‌کل با اشاره به خدمات رایگان ریلی در مرز شلمچه اعلام کرد: خط ریل‌باس خرمشهر به شلمچه و بالعکس موفق به انتقال ۱۲۴ هزار و ۶۴۶ زائر در قالب ۲۱۰ رام رفت و برگشتی به صورت رایگان شده است.

همچنین ۴۷ رام قطار در مسیر اهواز به خرمشهر کار جابجایی ۱۳ هزار و ۵۸ مسافر اربعین حسینی را به طور رفت و برگشت برعهده داشتند.

قطارهای بین‌شهری نیز جابجایی ۱۱۸ هزار و ۸۲۹ زائر را در قالب ۲۳۰ رام رفت و برگشتی انجام داده‌اند و این خدمت‌رسانی تا بازگشت کامل زائران ادامه دارد.

کد مطلب 6908182

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها