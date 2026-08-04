۲۵۶ هزار زائر اربعین با قطار در خوزستان جابجا شدند

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس اعلام اداره‌کل راه‌آهن جنوب؛ این تعداد مسافر در قالب ۴۸۷ رام قطار مسافربری به صورت رفت و برگشت در محورهای مختلف جابجا شده‌اند.

این اداره‌کل با اشاره به خدمات رایگان ریلی در مرز شلمچه اعلام کرد: خط ریل‌باس خرمشهر به شلمچه و بالعکس موفق به انتقال ۱۲۴ هزار و ۶۴۶ زائر در قالب ۲۱۰ رام رفت و برگشتی به صورت رایگان شده است.

همچنین ۴۷ رام قطار در مسیر اهواز به خرمشهر کار جابجایی ۱۳ هزار و ۵۸ مسافر اربعین حسینی را به طور رفت و برگشت برعهده داشتند.

قطارهای بین‌شهری نیز جابجایی ۱۱۸ هزار و ۸۲۹ زائر را در قالب ۲۳۰ رام رفت و برگشتی انجام داده‌اند و این خدمت‌رسانی تا بازگشت کامل زائران ادامه دارد.