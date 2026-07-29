۵۰۰ هکتار از اراضی کشاورزی فریدن به کشت گیاهان دارویی اختصاص یافت

اکبر مردانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد : با توجه به تغییرات اقلیمی و ضرورت مدیریت بهینه منابع آبی، ترویج کشت محصولات کم‌آب‌بر در دستور کار جدی مدیریت جهاد کشاورزی فریدن قرار گرفته است که در همین راستا، اکنون ۵۰۰ هکتار از زمین‌های کشاورزی این شهرستان به کشت انواع گیاهان دارویی و صنعتی اختصاص یافته است.

وی با اشاره به جایگاه ویژه محصول موسیر در این تغییر الگوی کشت افزود: از این میزان سطح زیر کشت، ۱۷۰ هکتار به محصول موسیر اختصاص یافته است که با توجه به شرایط اقلیمی منطقه، از بهره‌وری اقتصادی بسیار مطلوبی برخوردار بوده و به یکی از محصولات شاخص فریدن تبدیل شده است.

مدیر جهاد کشاورزی فریدن با بیان اینکه میانگین عملکرد محصول موسیر ۱۲ تن در هکتار برآورد می‌شود، تصریح کرد: پیش‌بینی می‌شود در فصل برداشت، بیش از ۲ هزار تن موسیر از مزارع این شهرستان تولید و روانه بازار مصرف شود.

مردانی در ادامه به سایر محصولات کشت شده در این طرح اشاره کرد و گفت: علاوه بر موسیر، گل‌محمدی، زعفران و دانه روغنی کاملینا نیز از دیگر محصولات مهمی هستند که در راستای تغییر الگوی کشت در این منطقه توسعه یافته‌اند.

وی ابراز کرد: با توجه به تداوم خشکسالی‌های اخیر، به کشاورزان توصیه می‌شود برای حفظ پایداری تولید و افزایش درآمد، تغییر الگوی کشت و حرکت به سمت گیاهان کم‌آب‌بر به‌ویژه موسیر را در اولویت قرار دهند چرا که این محصولات علاوه بر نیاز آبی کم، ارزش افزوده اقتصادی قابل‌توجهی برای بهره‌برداران به همراه دارند.