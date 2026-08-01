زمان آغاز لیگ برتر فوتبال زنان مشخص شد

به گزارش خبرنگار مهر، لیگ برتر فوتبال زنان در فصل نوزدهم از بیستم شهریور آغاز خواهد شد و تیم‌های حاضر طبق برنامه‌ریزی انجام‌شده رقابت‌های خود را از این تاریخ آغاز می‌کنند.

همچنین مراسم قرعه‌کشی مسابقات با توجه به هماهنگی‌های صورت‌گرفته برای محل برگزاری احتمالاً در روزهای ابتدایی شهریورماه برگزار می‌شود تا برنامه کامل دیدارهای فصل جدید مشخص شود.

رقابت‌های فصل جدید با حضور تیم‌های پیش‌بینی‌شده برگزار خواهد شد و در این دوره سه نماینده از تهران(پرسپولیس-استقلال-آوا تهران) در لیگ برتر حضور خواهند داشت اتفاقی که می‌تواند فصل متفاوتی را برای فوتبال زنان پایتخت رقم بزند.