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۱۰ مرداد ۱۴۰۵، ۱۰:۰۳

زمان آغاز لیگ برتر فوتبال زنان مشخص شد

زمان آغاز لیگ برتر فوتبال زنان مشخص شد

فصل جدید لیگ برتر فوتبال زنان از بیستم شهریور آغاز می‌شود و تیم‌های حاضر پس از مشخص شدن برنامه مسابقات در قرعه‌کشی اوایل شهریور رقابت خود را شروع خواهند کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، لیگ برتر فوتبال زنان در فصل نوزدهم از بیستم شهریور آغاز خواهد شد و تیم‌های حاضر طبق برنامه‌ریزی انجام‌شده رقابت‌های خود را از این تاریخ آغاز می‌کنند.

همچنین مراسم قرعه‌کشی مسابقات با توجه به هماهنگی‌های صورت‌گرفته برای محل برگزاری احتمالاً در روزهای ابتدایی شهریورماه برگزار می‌شود تا برنامه کامل دیدارهای فصل جدید مشخص شود.

رقابت‌های فصل جدید با حضور تیم‌های پیش‌بینی‌شده برگزار خواهد شد و در این دوره سه نماینده از تهران(پرسپولیس-استقلال-آوا تهران) در لیگ برتر حضور خواهند داشت اتفاقی که می‌تواند فصل متفاوتی را برای فوتبال زنان پایتخت رقم بزند.

کد مطلب 6904511

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