به گزارش خبرگزاری مهر، یکی از مطالبات قدیمی زیستبوم بازیسازی ایران پس از یکسال تلاش بنیاد ملی بازیها، سرانجام به نتیجه رسید و از این پس، تنها شرکتهایی که دارای بازی فعال هستند و اطلاعات خود را بهطور کامل در سامانه همگرا ثبت کرده باشند، میتوانند از این خدمت بهرهمند شوند.
همگرا اکنون مرجع رسمی احراز فعالیت شرکتهای بازیسازی و دیگر نقشهای فعال زیست بوم بازیهای ویدئویی است و ثبت کامل اطلاعات در این سامانه شرط اصلی بهرهمندی از این معافیت محسوب میشود.
براساس این خبر، این اقدام که یکی از اولین مطالبات بازیسازان از مدیریت دوره جدید بنیاد محسوب میشد، گامی مهم در حمایت از توسعه صنعت بازی ایران و تقویت مسیر تولید، سرمایهگذاری و رشد بازیهای ایرانی خواهد بود.
شرکتهای متقاضی بهرهمندی از این حمایت برای سال ۱۴۰۴ باید در اسرع وقت و تا روز 20 مرداد 1405 درخواست خود را در سامانه همگرا به نشانی Hamgara.ircg.ir ثبت نمایند. درخواستهای پس از این تاریخ، در نوبت بررسی قرار خواهند گرفت.
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