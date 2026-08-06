محمد صبایی، مدیر اسباب‌بازی «پرشین صبا»، نوسانات شدید قیمت مواد پتروشیمی را مهم‌ترین چالش فعلی تولید اسباب‌بازی عنوان کرد و در گفت‌وگو با خبرنگار مهر گفت: مشکل اساسی که امسال بیش از هر چیزی تولید را با مشکل مواجه کرده است، نوسان بیش از حد قیمت مواد پتروشیمی است. به عنوان نمونه، یک قلم از مواد پتروشیمی در ابتدای سال، حدوداً کیلویی ۱۰۰ هزار تومان قیمت داشت. این قیمت به مدت یک ماه به حدود کیلویی ۴۰۰ هزار تومان رسید و پس از آن، طی حدود دو ماه دیگر، به کیلویی ۲۰۰ هزار تومان کاهش یافت و دوباره به کیلویی ۲۸۰ هزار تومان افزایش پیدا کرد.

صبایی، ادامه داد: در چنین شرایطی، تولیدکننده دقیقاً نمی‌داند در چه زمانی باید مواد اولیه خریداری کند تا بتواند تولید را با قیمت مناسب انجام دهد. البته مواد پتروشیمی در طول سالیان گذشته نیز دارای نوسان قیمت بوده‌اند، اما این نوسانات معمولاً در حدود ۱۰ تا ۱۵ درصد بوده است، نه نوسان‌های چندبرابری. راه‌حل موجود برای کنترل نوسان قیمت‌ها، نظارت مستمر وزارت صنعت و عرضه منظم مواد پتروشیمی در بازار است.

این تولیدکننده اسباب‌بازی، تامین مواد اولیه را یکی دیگر از چالش‌های این صنعت دانست و بیان کرد: می‌توان گفت حدود ۵۰ درصد از مواد اولیه مورد نیاز این صنعت از صنایع پتروشیمی تأمین می‌شود که عمدتاً دولتی هستند. همچنین حدود ۳۰ درصد از مواد اولیه را از شرکت‌های داخلی تهیه می‌کنیم و مابقی مواد اولیه که وارداتی هستند، از طریق واسطه‌ها و از بازار تهران تأمین می‌شوند.

او، افزود: صنعت اسباب‌بازی در سال گذشته و امسال با مشکلات بسیاری مواجه شده از جمله شرایط جنگی، افزایش بیش از حد قیمت‌ها و موارد دیگر. همچنین، با توجه به شرایط موجود، از جمله کاهش چشمگیر فروش و عدم امکان فروش اعتباری، بازار اسباب‌بازی در حال حاضر با ظرفیتی در حدود ۲۰ تا ۳۰ درصد فعالیت می‌کند. با این حال، دوستانی که در چرخه تولید صنعت اسباب‌بازی فعال هستند، همچنان با تمام توان در تلاش‌اند تا راه‌حل‌هایی برای برون‌رفت از این شرایط پیدا کنند.

صبایی، به رقابت تولیدکنندگان داخلی با کالاهای وارداتی اشاره کرد و گفت: افرادی که در صنعت اسباب‌بازی فعالیت دارند، به‌طور کلی و به اجبار، حضور یک غول بزرگ به نام اجناس وارداتی را پذیرفته‌اند و با شرایط موجود، با تمام توان در این حوزه فعالیت می‌کنند. در طول زمان، بارها شرایطی پیش آمده است که واردات اسباب‌بازی به کشور طبق ضوابط و شرایطی محدودتر شده بود و در آن زمان‌ها شاهد تولید و فروش چشمگیر اجناس ایرانی در بازار بودیم.

این تولیدکننده اسباب‌بازی، در ادامه گفت: با وجود تمامی شرایط، تولیدکنندگان ایرانی همچنان از مسیرهای مختلف با واردات رقابت می‌کنند. برای مثال، برخی از تولیدکنندگان گاهی کالاهای خارجی را که فروش بالایی داشته‌اند، مهندسی معکوس کرده و با تولید و عرضه آن‌ها وارد بازار شده‌اند و به رقابت پرداخته‌اند. همچنین برخی از تولیدکنندگان با فروش اعتباری کالاهای خود یا ارائه قیمت‌های مناسب‌تر و کسب سود کمتر، با محصولات وارداتی رقابت می‌کنند.

او، با تاکید به نقش مهم رسانه در شکل‌گیری ذائقه کودکان بیان کرد: وقتی رفتار مصرف‌کننده نهایی اسباب‌بازی، یعنی کودکان، را بررسی می‌کنیم، مشاهده می‌شود که عمدتاً در فضای رسانه، چه تلویزیون و چه پلتفرم‌های مجازی، با کاراکترهای غربی آشنا می‌شوند. به همین دلیل، زمانی که کودک وارد فروشگاه می‌شود، ناخودآگاه به سمت همان کاراکترها که می‌توانند یک عروسک یا یک اسباب‌بازی با شخصیت‌های غربی باشند، جذب می‌شود. بنابراین، در مرحله اول، رسانه باید ذهن کودکان را برای پذیرش شخصیت‌های ایرانی آماده کند.

صبایی، افزود: زمانی که «شکرستان» از رسانه پخش می‌شد، عروسک‌ها و کاراکترهای شکرستان در فروشگاه‌ها فروش بالایی داشتند. اما مورد دوم، تبلیغات است که تأثیر زیادی دارد و نیازمند حمایت رسانه ملی از تولیدکنندگان است تا بتوانند محصولات خود را معرفی کرده و وارد بازار کنند. این صنعت نیازمند حمایت‌های دولت نیز هست چرا که صنعت اسباب‌بازی در ایران به دلیل کوچک بودن یا نوپا بودن کمتر مورد حمایت‌های بانکی قرار گرفته است. همچنین لازم است حمایت‌هایی برای حضور تولیدکنندگان ایرانی در نمایشگاه‌های خارجی انجام شود.