به گزارش خبرنگار مهر، رقابتهای کشتی قهرمانی کشور و انتخابی تیم ملی پیشکسوتان از صبح یکشنبه در سالن شهید بابایی شهر قزوین آغاز شده و کشتیگیران حاضر در این مسابقات برای کسب عناوین برتر و راهیابی به ترکیب تیم ملی به رقابت میپردازند.
در نخستین روز این رقابتها، مسابقات کشتی فرنگی با حضور ۲۰۶ کشتیگیر از ۳۱ استان کشور برگزار میشود و ورزشکاران در ردههای مختلف سنی پیشکسوتان برای کسب عنوان قهرمانی و قرار گرفتن در جمع نفرات برتر به روی تشک میروند.
این مسابقات فردا دوشنبه نیز با برگزاری رقابتهای کشتی آزاد ادامه خواهد یافت و حدود ۲۰۰ کشتیگیر از ۳۱ استان کشور در این بخش با یکدیگر رقابت خواهند کرد.
رقابتهای قهرمانی کشور پیشکسوتان علاوه بر تعیین نفرات برتر این دوره، جنبه انتخابی تیم ملی نیز دارد و کشتیگیرانی که بتوانند عملکرد مطلوبی در این مسابقات داشته باشند، شانس حضور در ترکیب تیم ملی پیشکسوتان را برای رقابتهای جهانی خواهند داشت.
بر اساس برنامهریزی انجامشده، نفرات برتر این مسابقات به رقابتهای جهانی کشتی پیشکسوتان که قرار است ۱۵ مهرماه در کشور اردن برگزار شود، اعزام خواهند شد.
قزوین با میزبانی این رقابتها طی دو روز، شاهد حضور نزدیک به ۴۰۰ کشتیگیر از سراسر کشور خواهد بود و سالن شهید بابایی این شهر محل رقابت مدعیان کسب عناوین ملی و پوشیدن دوبنده تیم ملی پیشکسوتان است.
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