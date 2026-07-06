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۱۵ تیر ۱۴۰۵، ۹:۲۳

وقوع ۴ حادثه رانندگی در جاده‌های استان سمنان؛ ۳ نفر جان باختند

وقوع ۴ حادثه رانندگی در جاده‌های استان سمنان؛ ۳ نفر جان باختند

سمنان- مدیر عامل جمعیت هلال احمر استان سمنان از وقوع چهار حادثه رانندگی طی شبانه روز گذشته در جاده‌های استان خبر داد و گفت: این حوادث سه فوتی بر جای گذاشته است.

حسین درخشان در گفتگو با خبرنگار مهر، از امداد رسانی به چهار حادثه رانندگی طی شبانه روز گذشته در محورهای مواصلاتی استان سمنان خبر داد و بیان داشت: این حوادث مصدومیت ۹ نفر را رقم زده است.

وی از فوت سه هموطن در مجموع این تصادفات خبر داد و افزود: واژگونی کوییک کیلومتر ۲۰ محور سبزوار به میامی دو مصدوم و یک فوتی بر جای گذاشته است.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان سمنان ادامه داد: برخورد پراید با دو حیوان چهارپا مسیر شاهرود به میامی فوت دو سرنشین این خودرو را در پی داشته است.

درخشان واژگونی نیستم کیلومتر ۲۵ محور سمنان به دامغان را دیگر حادثه مهم استان برشمرد و ادامه داد: چهار مصدوم حادثه امداد رسانی لازم را دریافت کردند.

وی به تصادف ایسوزو و پراید کیلومتر ۳۵ محور شاهرود به میامی اشاره داشت و یادآور شد: سه مصدوم حادثه توسط اورژانس و هلال احمر راهی مراکز درمانی شدند.

کد مطلب 6880537

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