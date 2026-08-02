به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، در بسیاری از صنایع، انتخاب کفپوش تنها یک تصمیم زیبایی‌شناسانه نیست؛ بلکه بخشی از راهکار افزایش بهره‌وری، ایمنی و کاهش هزینه‌های نگهداری محسوب می‌شود. در محیط‌هایی مانند کارخانه‌های داروسازی، صنایع غذایی، انبارهای لجستیک، مراکز تولیدی، پارکینگ‌های طبقاتی و مراکز درمانی، کفپوش باید علاوه بر تحمل بارهای مکانیکی، در برابر مواد شیمیایی، سایش و شست‌وشوی مداوم نیز مقاومت بالایی داشته باشد.

در چنین شرایطی، کفپوش اپوکسی به عنوان یکی از پرکاربردترین سیستم‌های کفپوش رزینی شناخته می‌شود و امروزه در بسیاری از پروژه‌های صنعتی و تجاری مورد استفاده قرار می‌گیرد.

کفپوش اپوکسی چیست؟

کفپوش اپوکسی یک سیستم پلیمری دو جزئی است که از ترکیب رزین اپوکسی و هاردنر تشکیل می‌شود. پس از اختلاط این دو جزء و اجرای صحیح روی بستر بتن، سطحی یکپارچه، بدون درز و با مقاومت مکانیکی و شیمیایی بالا ایجاد می‌شود.

برخلاف پوشش‌های سنتی، این سیستم علاوه بر محافظت از بتن، موجب افزایش طول عمر کف، کاهش تولید گردوغبار و سهولت در نظافت محیط می‌شود. همچنین بسته به شرایط پروژه، می‌توان از سیستم‌های مختلف اپوکسی مانند پوشش نازک، خودتراز (Self-Leveling)، ضد الکتریسیته ساکن (Antistatic) یا مقاوم در برابر مواد شیمیایی استفاده کرد.

مهم‌ترین کاربردهای کفپوش اپوکسی

تنوع خواص فنی باعث شده است که کفپوش اپوکسی در صنایع مختلف کاربرد داشته باشد، از جمله:

کارخانه‌های داروسازی و تجهیزات پزشکی

صنایع غذایی و آشامیدنی

صنایع شیمیایی و پتروشیمی

انبارها و مراکز لجستیک

پارکینگ‌های عمومی و طبقاتی

سالن‌های تولید و مونتاژ

آزمایشگاه‌ها

مراکز تجاری و نمایشگاهی

در هر یک از این محیط‌ها، نوع سیستم اجرایی متناسب با میزان تردد، شرایط شیمیایی، الزامات بهداشتی و نوع کاربری انتخاب می‌شود.

کفپوش اپوکسی در صنعت داروسازی؛ فراتر از یک پوشش کف

در صنعت داروسازی، انتخاب کفپوش تنها به مقاومت مکانیکی محدود نمی‌شود؛ بلکه الزامات بهداشتی، قابلیت نظافت، مقاومت شیمیایی و انطباق با استانداردهای تولید دارو نیز اهمیت ویژه‌ای دارند. به همین دلیل، کفپوش اپوکسی یکی از رایج‌ترین گزینه‌ها برای بسیاری از فضاهای تولید و پشتیبانی در کارخانه‌های داروسازی به شمار می‌رود.

سطح کاملاً یکپارچه و بدون درز این سیستم، احتمال تجمع گردوغبار، آلودگی و رشد میکروارگانیسم‌ها را کاهش داده و فرآیند شست‌وشو و ضدعفونی را ساده‌تر می‌کند. همچنین مقاومت مناسب در برابر مواد شیمیایی، شوینده‌ها و تردد مداوم تجهیزات حمل‌ونقل داخلی، باعث شده است این نوع کفپوش در محیط‌های صنعتی داروسازی عملکرد قابل قبولی داشته باشد.

از جمله بخش‌هایی که معمولاً از کفپوش اپوکسی استفاده می‌کنند می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

سالن‌های تولید دارو

انبار مواد اولیه

انبار محصول نهایی

بخش بسته‌بندی

آزمایشگاه‌های کنترل کیفیت (QC)

آزمایشگاه‌های تحقیق و توسعه (R&D)

اتاق‌های توزین مواد اولیه

راهروهای تولید و فضاهای خدماتی

البته انتخاب نوع سیستم رزینی در هر پروژه به شرایط بهره‌برداری بستگی دارد. برای مثال، در اتاق‌های تمیز (Clean Room) ممکن است علاوه بر الزامات بهداشتی، ویژگی‌هایی مانند آنتی‌استاتیک بودن، مقاومت شیمیایی بالاتر یا قابلیت اجرای قرنیزهای یکپارچه (Coving) نیز موردنیاز باشد. به همین دلیل، طراحی و انتخاب کفپوش باید بر اساس نیازهای فنی هر بخش و الزامات پروژه انجام شود.

اجرای کفپوش اپوکسی چگونه انجام می‌شود؟

کیفیت نهایی یک کفپوش اپوکسی تنها به کیفیت مواد اولیه وابسته نیست؛ بلکه اجرای صحیح نیز نقش تعیین‌کننده‌ای دارد.

به طور معمول مراحل اجرا شامل موارد زیر است:

بررسی وضعیت بتن

آماده‌سازی سطح از طریق ساب یا شات‌بلاست

ترمیم ترک‌ها و نواقص

اجرای پرایمر

اجرای لایه میانی

اجرای لایه نهایی متناسب با کاربری

آماده‌سازی صحیح بستر و کنترل رطوبت بتن از مهم‌ترین عوامل موفقیت پروژه محسوب می‌شوند، زیرا بیشترین مشکلات کفپوش‌های رزینی ناشی از اجرای نادرست یا آماده‌سازی نامناسب سطح است.

مهم‌ترین مزایای کفپوش اپوکسی

استقبال گسترده صنایع از این سیستم دلایل مشخصی دارد:

سطح کاملاً یکپارچه و بدون درز

مقاومت بالا در برابر سایش

مقاومت مناسب در برابر بسیاری از مواد شیمیایی

کاهش تولید گردوغبار

نظافت و شست‌وشوی آسان

ظاهر زیبا و امکان اجرای رنگ‌های متنوع

افزایش عمر کف بتنی

قابلیت اجرا در ضخامت‌های مختلف

کاهش هزینه‌های تعمیر و نگهداری در بلندمدت

این ویژگی‌ها موجب شده‌اند کفپوش اپوکسی به یکی از گزینه‌های استاندارد در بسیاری از پروژه‌های صنعتی تبدیل شود.

تفاوت کفپوش اپوکسی و پلی‌یورتان

در کنار اپوکسی، سیستم‌های پلی‌یورتان نیز از رایج‌ترین کفپوش‌های رزینی هستند؛ اما هر یک کاربرد متفاوتی دارند.

کفپوش اپوکسی معمولاً سختی مکانیکی، مقاومت سایشی و استحکام فشاری بالاتری دارد و برای بسیاری از محیط‌های صنعتی بهترین انتخاب محسوب می‌شود.

در مقابل، کفپوش پلی‌یورتان انعطاف‌پذیری بیشتری داشته و در برابر شوک حرارتی، تغییرات دمایی و تابش UV عملکرد بهتری ارائه می‌دهد. به همین دلیل در فضاهای روباز یا محیط‌هایی که نوسان دمایی زیادی دارند، استفاده از پلی‌یورتان می‌تواند گزینه مناسب‌تری باشد.

انتخاب بین این دو سیستم باید بر اساس شرایط واقعی پروژه، نوع ترافیک، مواد شیمیایی موجود و الزامات بهره‌برداری انجام شود.

انتخاب سیستم مناسب؛ مهم‌تر از انتخاب محصول

یکی از اشتباهات رایج در پروژه‌های صنعتی، انتخاب کفپوش تنها بر اساس قیمت است. در حالی که عواملی مانند مقاومت مکانیکی موردنیاز، شرایط بهره‌برداری، میزان تردد، نوع مواد شیمیایی، وضعیت بتن و روش اجرا تأثیر بسیار بیشتری بر عملکرد نهایی سیستم دارند.

به همین دلیل در پروژه‌های حرفه‌ای، ابتدا شرایط فنی پروژه بررسی شده و سپس مناسب‌ترین سیستم رزینی انتخاب می‌شود.

نگاهی به بساپلیمر

شرکت بساپلیمر با تمرکز تخصصی بر طراحی و تولید سیستم‌های کفپوش رزینی، انواع سیستم‌های اپوکسی، پلی‌یورتان، آکریلات و پوشش‌های صنعتی را برای صنایع مختلف از جمله داروسازی، صنایع غذایی، بیمارستان‌ها، انبارهای لجستیکی، پارکینگ‌ها و واحدهای تولیدی ارائه می‌کند. این مجموعه علاوه بر تولید محصولات، خدمات مشاوره فنی، طراحی سیستم کف و نظارت بر اجرای پروژه‌ها را نیز ارائه می‌دهد.

با توجه به افزایش نیاز صنایع به کفپوش‌های بادوام، بهداشتی و کم‌هزینه از نظر نگهداری، انتظار می‌رود استفاده از سیستم‌های رزینی در سال‌های آینده نیز روندی رو به رشد داشته باشد و کفپوش اپوکسی همچنان یکی از اصلی‌ترین گزینه‌های مهندسان و مدیران پروژه برای حفاظت از کف سازه‌های صنعتی باقی بماند.

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