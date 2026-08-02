به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از العربیه، مسئولان ایالت واشنگتن اعلام کردند که آتش‌سوزی‌های جنگلی گسترده که بیش از صد هزار هکتار از اراضی این ایالت را دربر گرفته موجب تخلیه گسترده ساکنان و قطع برق در منطقه اسپوکن شده است.

بر اساس این گزارش، مسئولان ایالت واشنگتن در پی شدت گرفتن آتش سوزی ها وضعیت اضطراری سراسری اعلام کردند.

همچنین گزارش شده که برخی از تأسیسات مهم شهر اسپوکن از جمله ایستگاه‌های تصفیه آب، یک نیروگاه تولید برق و بیمارستان تخلیه شده‌اند. تاکنون حدود ۲۰۰ خانه در شهر اسپوکن تخلیه شده اما پیش‌بینی می شود که این تعداد افزایش یابد.

شرکت تأمین‌کننده برق شرق ایالت واشنگتن نیز اعلام کرد که حدود ۶۰ هزار نفر با قطعی برق مواجه هستند.