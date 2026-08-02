بالاترین سطح هشدار تخلیه فوری در واشنگتن به دلیل گسترش آتش سوزی+فیلم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تاس، منابع خبری اعلام کردند که در میان وزش بادهای سهمگین با سرعت بیش از ۷۰ کیلومتر بر ساعت، آتش‌سوزی مهیبی شرق واشنگتن را درنوردید و هزاران نفر را مجبور به فرار از خانه‌هایشان کرد.

مقامات آمریکایی از بالاترین سطح هشدار تخلیه فوری در ایالت واشنگتن به سبب گسترش سریع آتش سوزی جنگلی خبر دادند که بیش ۹۳۰ هکتار را در نوردیده است.

در پی وزش بادهای شدید با سرعت بیش از ۷۰ کیلومتر بر ساعت، آتش‌سوزی سرکش با عبور از رودخانه اسپوکن وارد محله‌های شمالی شهر اسپوکن در شرق ایالت واشنگتن شد و با سوزاندن چند خانه و گسترش سریع به مساحت بیش از ۱۰۰۰ هکتار، هزاران نفر از ساکنان را ناچار به فرار سراسیمه کرد.

مقامات با اعلام بالاترین سطح هشدار تخلیه فوری، خطوط اتوبوسرانی شهری را برای خارج کردن مردم فعال کردند.

هم‌زمان، نیروهای آتش‌نشانی و امدادی با اعزام ده‌ها خودرو و پشتیبانی هوایی در حال نبرد با شعله‌های سرکش آتش هستند، در حالی که هشدار کم‌سابقه سازمان هواشناسی آمریکا مبنی بر شرایط فوق‌العاده خطرناک همچنان در این منطقه برقرار است.