رشد ۷۴ درصدی ورودی آب به سدهای کشور

به گزارش خبرنگار مهر در ۳۰۷ روز ابتدایی سال آبی جاری، از ابتدای مهرماه ۱۴۰۴ تا چهارم مردادماه ۱۴۰۵، در مجموع ۴۵ میلیارد و ۷۴۰ میلیون مترمکعب آب وارد سدهای کشور شده است.

این میزان در مقایسه با ورودی ۲۶ میلیارد و ۳۴۰ میلیون مترمکعبی آب به سدها در مدت مشابه سال آبی گذشته، رشد ۷۴ درصدی را نشان می‌دهد.

همچنین در این مدت، برای تأمین آب شرب، کشاورزی، صنعت، تولید برق‌آبی و نیازهای زیست‌محیطی، ۳۳ میلیارد و ۵۸۰ میلیون مترمکعب آب از سدهای کشور رهاسازی شده است.

حجم آب رهاشده از سدها در مدت مشابه سال آبی گذشته ۲۸ میلیارد و ۲۵۰ میلیون مترمکعب بود که بر این اساس، میزان خروجی سدها ۱۹ درصد افزایش یافته است.

در حال حاضر، ۳۰ میلیارد و ۸۹۰ میلیون مترمکعب آب در سدهای کشور ذخیره شده و ۶۰ درصد ظرفیت مخازن سدها پر است. ۴۰ درصد ظرفیت این مخازن همچنان خالی است.

میزان ذخایر آبی سدهای کشور در روز چهارم مردادماه سال گذشته ۲۲ میلیارد و ۵۴۰ میلیون مترمکعب گزارش شده بود. مقایسه این رقم با حجم فعلی ذخایر، از رشد ۳۷ درصدی ذخایر سدها حکایت دارد.