باقری سکاندار هیئت گلف اصفهان شد

به گزارش خبرنگار مهر، مجمع انتخاباتی هیأت گلف استان اصفهان، ظهر یکشنبه ۱۱ مرداد در سرای ورزشکاران استان اصفهان برگزار شد.

در این نشست مهدی صدری، مدیرکل ورزش و جوانان استان اصفهان به عنوان رئیس مجمع و محمد ایزدفر نایب رئیس فدراسیون ژیمناستیک به عنوان نایب رئیس مجمع حضور داشتند.

برای تصدی پست ریاست این هیأت ورزشی مهران احمدی و علی باقری ثبت نام کرده بودند که مهران احمدی کناره‌گیری کرد و باقری در زمان مقرر به بیان برنامه‌های خود برای هیأت پرداخت.

سپس رأی‌گیری از بین ۱۴ عضو مجمع انجام شد که علی باقری با کسب ۱۱ رأی موفق شد اعتماد اعضای مجمع را به دست آورد و برای مدت چهار سال سکان هدایت هیأت گلف استان اصفهان را در دست خواهد داشت.