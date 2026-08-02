نمایش خیابانی «اربعین امسال ما» در پایانه مرزی چذابه روی صحنه رفت

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه برنامه‌های سومین روز سوگواره ملی اربعین، نمایش خیابانی «اربعین امسال ما» به نویسندگی و کارگردانی سید حسام شریعتمداری از شهرستان بروجرد استان لرستان، در میان مواکب و مسیر عبور زائران اربعین در پایانه مرزی چذابه به روی صحنه رفت.

روایت اربعین در دل مسیر زائران

این اثر نمایشی با بهره‌گیری از ظرفیت‌های تئاتر خیابانی و ایجاد ارتباط مستقیم با مخاطبان، فضایی متفاوت از اجراهای صحنه‌ای را برای زائران رقم زد؛ فضایی که در آن مرز میان بازیگر و تماشاگر کمرنگ شده و پیام نمایش در متن حرکت عاشقان حضرت اباعبدالله الحسین (ع) منتقل می‌شود.

اجرای این نمایش در مسیر تردد زائران، زمینه تعامل نزدیک هنرمندان با مخاطبان را فراهم کرد و با استقبال زائران حاضر در مرز چذابه همراه شد.

حضور دوباره یک هنرمند لرستانی در سوگواره اربعین

سید حسام شریعتمداری از هنرمندان شناخته‌شده عرصه تئاتر خیابانی کشور است که پیش از این نیز با آثار مختلف در دوره‌های گذشته سوگواره ملی تئاتر میدانی و تعزیه اربعین حسینی حضور داشته و تجربه اجرای آثار آیینی و میدانی در این رویداد را در کارنامه هنری خود دارد.

عوامل نمایش

نویسندگی و کارگردانی نمایش «اربعین امسال ما» را سید حسام شریعتمداری بر عهده داشته است.

همچنین آمنه حسنعلی‌زاده به‌عنوان مشاور کارگردان و طراح فضا، فرزانه فتح‌الهی، حسین دهقانی و سید حسام شریعتمداری به‌عنوان بازیگران، محمد پورفیضی در بخش هماهنگی اجرا و موسیقی و رضا مقدسی به‌عنوان طراح بروشور و آفیش، دیگر عوامل تولید این اثر نمایشی هستند.