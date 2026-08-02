بیش از ۲ هزار قطعه مورد نیاز صنعت پتروشیمی کشور بومی سازی شد

به گزارش خبرنگار مهر، حمید صابرفرزام، صبح امروز در نشست خبری رئیس جهاد دانشگاهی که به مناسبت سالروز تشکیل جهاد دانشگاهی برگزار شده بود، با اشاره به نقش این سازمان در حل مسائل کشور گفت: جهاددانشگاهی با بهره‌گیری از ظرفیت گسترده زیست‌بوم فناوری خود، در سال گذشته تمرکز ویژه‌ای بر رفع نیازهای کشور در حوزه‌های دفاعی، خودکفایی صنعتی، امنیت غذایی و اشتغال داشته است.

وی افزود: جهاددانشگاهی گسترده‌ترین شبکه متمرکز نوآوری و فناوری کشور را در اختیار دارد که شامل سه پارک علم و فناوری، یک پردیس فناوری، ۲۴ مرکز رشد و ۴۲ مرکز نوآوری است و بیش از ۸۰۰ شرکت دانش‌بنیان و فناور در این زیست‌بوم فعالیت می‌کنند، در حوزه اشتغال دانشگاهیان نیز فعالیت دارد.

بومی‌سازی بیش از دوهزار قطعه مورد نیاز صنعت پتروشیمی

صابرفرزام با اشاره به اقدامات انجام‌شده در حوزه خودکفایی اظهار کرد: در سال گذشته بیش از دوهزار قطعه مورد نیاز صنعت پتروشیمی که پیش از این از خارج کشور تأمین می‌شد، توسط جهاددانشگاهی بومی‌سازی شد.

وی ادامه داد: علاوه بر تولید این قطعات، نقشه‌های فنی آن‌ها نیز تدوین و در اختیار صنعت پتروشیمی قرار گرفت تا از این پس بخش عمده‌ای از کارگاه‌های داخلی بتوانند این قطعات را تولید کنند.

رئیس سازمان تجاری‌سازی فناوری و اشتغال دانش‌بنیان جهاددانشگاهی خاطرنشان کرد: قرارداد جدیدی نیز برای تدوین سند جامع خودکفایی صنعت پتروشیمی در حال اجراست و به‌زودی قرارداد دیگری در حوزه مقاوم‌سازی صنایع منعقد خواهد شد تا وابستگی کشور به فناوری‌های وارداتی کاهش یابد.

حمایت فناورانه از بخش دفاعی کشور

وی با اشاره به فعالیت‌های جهاددانشگاهی در حوزه دفاعی گفت: در سال گذشته، به دنبال شرایط خاص کشور، پشتیبانی فناورانه از تحقیقات دفاعی با مشارکت شرکت‌های دانش‌بنیان جهاددانشگاهی و شرکت‌های مستقر در زیست‌بوم فناوری این نهاد در دستور کار قرار گرفت و طرح‌های متعددی در این زمینه اجرا شد.

صابرفرزام افزود: اگرچه امکان تشریح جزئیات این اقدامات وجود ندارد، اما پژوهشگران، فناوران و شرکت‌های دانش‌بنیان جهاددانشگاهی نقش مؤثری در اجرای این پروژه‌ها ایفا کرده‌اند.

ایجاد بزرگ‌ترین مرکز تحقیقاتی کشاورزی کشور

رئیس سازمان تجاری‌سازی فناوری و اشتغال دانش‌بنیان جهاددانشگاهی با اشاره به برنامه‌های این نهاد در حوزه امنیت غذایی اظهار کرد: مرکز تحقیقات و فناوری‌های کشاورزی جهاددانشگاهی در سال گذشته فعالیت خود را آغاز کرده و اکنون در مجموعه‌های مختلف کشاورزی در حال اجرای برنامه‌های تحقیقاتی است.

وی ادامه داد: جهاددانشگاهی در حوزه‌هایی مانند تولید بذر، اصلاح نژاد دام، تولید کود و سموم کشاورزی نیز فعالیت دارد و در مراسم سالگرد تأسیس جهاددانشگاهی، تفاهم‌نامه‌ای با استانداری اصفهان برای ایجاد بزرگ‌ترین مرکز تحقیقاتی حوزه کشاورزی کشور امضا خواهد شد.

راه‌اندازی نخستین اندیشکده اشتغال دانش بنیان کشور

صابرفرزام با اشاره به برنامه‌های جدید حوزه اشتغال گفت: نخستین اندیشکده اشتغال دانش‌بنیان کشور به همت جهاددانشگاهی فعالیت خود را آغاز خواهد کرد تا در حوزه سیاست‌گذاری، تدوین اسناد راهبردی و ارائه نقدهای سیاستی در زمینه اشتغال نقش‌آفرینی کند.

وی افزود: همچنین طرح ملی در حوزه اشتغال طرح «مهرباران» پس از جنگ اخیر، با همکاری معاونت فرهنگی جهاددانشگاهی آغاز شده است و با استفاده از ظرفیت دانشجویان، فارغ‌التحصیلان و نیروهای متخصص، ساماندهی مشاغل آسیب‌دیده و ایجاد فرصت‌های کسب‌وکار محله‌محور را در سطح کشور دنبال می‌کند.