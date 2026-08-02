حجتالاسلام محمد خسروی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به آیه ۲۳ سوره احزاب اظهار کرد: این آیه شریفه از مؤمنانی سخن میگوید که بر عهد و پیمانی که با خدا بستهاند صادقانه ایستادهاند؛ گروهی به این عهد وفا کرده و به شهادت رسیدهاند و گروهی دیگر همچنان در انتظار تحقق این وعده الهی هستند.
وی افزود: واژه «نحب» در این آیه به معنای عهد و پیمان است و قرآن کریم با این بیان، مؤمنان را از نظر میزان وفاداری به آرمانهای الهی یکسان نمیداند، بلکه تنها برخی از آنان تا مرز جان بر سر عهد خود ایستادگی کردند.
کارشناس مسائل مذهبی خاطرنشان کرد: شأن نزول این آیه درباره شخصیتهایی همچون حضرت حمزه سیدالشهدا (ع)، جعفر بن ابیطالب و امیرالمؤمنین علی (ع) نقل شده است؛ کسانی که نمونه کامل وفاداری به اسلام و پیامبر اکرم (ص) بودند و هر یک به گونهای جان خود را در راه خدا تقدیم کردند.
خسروی تصریح کرد: بخش نخست آیه با عبارت «فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَی نَحْبَهُ» به مؤمنانی اشاره دارد که به عهد خود وفا کردند و به شهادت رسیدند و بخش دوم با عبارت «وَمِنْهُمْ مَنْ یَنْتَظِرُ» از کسانی سخن میگوید که در انتظار شهادت و ادامه مسیر حق باقی ماندند.
وی بیان کرد: یکی از نکات مهم این آیه، استفاده از روش معرفی الگوهای شایسته برای تربیت انسانها است؛ قرآن کریم با بیان ویژگیهای افراد صالح، دیگران را به الگوگیری از آنان دعوت میکند و این شیوه یکی از مؤثرترین روشهای تربیتی به شمار میرود.
کارشناس مذهبی ادامه داد: دفاع از حق تا مرز شهادت، نشانه صداقت در ایمان است و هر اندازه انسان در مسیر الهی ثابتقدمتر باشد، حقیقت ایمان او آشکارتر خواهد شد.
وی تأکید کرد: وفای به عهد از مهمترین آموزههای قرآن کریم است و هر تعهدی که میان طرفین شکل میگیرد باید تا زمانی که طرف مقابل به آن پایبند است، مورد احترام قرار گیرد و بدعهدی، با روح صداقت و وفاداری سازگار نیست.
خسروی با اشاره به جایگاه شهدا گفت: بزرگداشت شهدا، تجلیل از کسانی است که با عمل به پیمان الهی، مسیر عزت و سربلندی اسلام را هموار کردند و قرآن کریم نیز این جایگاه را مورد تکریم قرار داده است.
وی عنوان کرد: انتظار شهادت در راه خدا نیز از ارزشهای والای دینی محسوب میشود و مؤمن حقیقی همواره آمادگی دارد در هر زمان برای دفاع از دین و ارزشهای الهی جان خود را فدا کند.
کارشناس مذهبی یادآور شد: شهادت برخی از مؤمنان نباید موجب سستی و عقبنشینی دیگران شود، بلکه راه حق همواره با استقامت و پایداری ادامه پیدا میکند و تاریخ اسلام نیز سرشار از چنین الگوهایی است.
وی تصریح کرد: ملت ایران در مقاطع مختلف نشان دادهاند که با وجود همه سختیها و تقدیم شهدای فراوان، همچنان بر آرمانهای انقلاب اسلامی و ارزشهای دینی پایبند هستند و این روحیه، جلوهای از همان وفاداری به عهد الهی است.
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