به گزارش خبرنگار مهر، مسئول ستاد عتبات عالیات دهگلان عصر دوشنبه در آئین تجلیل از ۲۰ نوجوان فعال در موکب باب‌الحوائج دهگلان که در ایام اربعین حسینی به زائران خدمت‌رسانی کرده بودند، با اشاره به نقش ارزشمند اهل سنت در خدمت‌رسانی به زائران اربعین، گفت: نوجوانان فعال این شهرستان با همکاری آموزش و پرورش، برنامه‌های فرهنگی متنوعی از جمله اجرای مداحی، تواشیح، نمایش خیابانی و میدانی را برای زائران به اجرا گذاشتند.

محمد کریمی افزود: حضور پرشور و خودجوش نوجوانان در فعالیت‌های فرهنگی و خدماتی موکب، جلوه‌ای از همبستگی و مشارکت اجتماعی در ایام اربعین بود.

در پایان این مراسم از نوجوانان فعال در برنامه‌های ویژه اربعین با اهدا لوح و هدایا تقدیر به عمل آمد.

موکب باب‌الحوائج دهگلان در ایام اربعین ضمن ارائه خدمات فرهنگی، پذیرایی و اسکان، به زائران عتبات عالیات در مرزهای باشماق و مهران خدمات ارائه می‌کرد.