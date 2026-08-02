به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری شهاب، منابع فلسطینی از حمله هوایی رژیم صهیونیستی به یک خودرو در خیابان صلاح الدین در شمال شهر دیرالبلح و شهادت دو نفر بر اثر آن خبر دادند.

همچنین منابع فلسطینی اعلام کردند که یک پهپاد رژیم صهیونیستی محلی در نزدیکی ورودی شماره ۲ اردوگاه آوارگان «الارض الطیبه» در منطقه مواصی خان‌یونس، در جنوب نوار غزه را هدف قرار داد؛ مکانی که شهروندان فلسطینی برای شارژ وسایل برقی از آن استفاده می‌کردند.

این حمله به چادر محل اسکان آوارگان نیز خسارت وارد کرد و موجب وقوع آتش‌سوزی شد. نیروهای امداد و نجات غزه پس از حضور در محل، آتش را مهار و شماری از مجروحان را به مراکز درمانی منتقل کردند.

منابع بیمارستانی اعلام کردند که در میان مجروحان چند کودک نیز حضور دارند. وضعیت جسمانی یکی از مجروحان وخیم گزارش شده است.

همزمان حمله هوایی دیگری در مرکز نوار غزه انجام گرفت.

منابع بیمارستانی در نوار غزه اعلام کردند از بامداد امروز تاکنون، دست‌ کم ۱۲ فلسطینی، از جمله تعدادی کودک، در حملات هوایی و تیراندازی نیروهای رژیم صهیونیستی به مناطق مختلف این باریکه به شهادت رسیده‌اند.

در یکی از این حملات، جنگنده‌های رژیم صهیونیستی خودرویی را در خیابان صلاح‌ الدین در شهر دیرالبلح، واقع در مرکز نوار غزه، هدف قرار دادند. در نتیجه این حمله دو برادر فلسطینی به نام‌های «حازم عطیه جبر» و «محمد عطیه جبر» به شهادت رسیدند.

همزمان، یک دختر سه‌ ساله فلسطینی بر اثر تیراندازی نظامیان صهیونیست در اردوگاه «حلاوه» واقع در شهرک جبالیا در شمال نوار غزه زخمی شد.