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۱۱ مرداد ۱۴۰۵، ۱۶:۳۶

نجات جان ۳۸۹ نفر شهروند در قشم در چهارماه گذشته

نجات جان ۳۸۹ نفر شهروند در قشم در چهارماه گذشته

بندرعباس-رئیس اداره آتش‌نشانی و خدمات ایمنی  قشم گفت: در چهار ماه نخست امسال، ۳۸۹ تن از شهروندان قشمی با انجام ۳۳۸ عملیات نیروهای آتش‌نشانی، از خطر نجات یافتند.

به گزارش خبرگزاری مهر، نجم‌الدین فریدونی اظهار کرد: از مجموع عملیات‌های انجام‌ شده، ۱۲۷ مورد مربوط به اطفای حریق و ۲۱۱ مورد در حوزه امداد و نجات، پیشگیری و کاهش خسارت‌های جانی و مالی بوده است.

وی با بیان اینکه میانگین زمان رسیدن نیروهای آتش‌نشانی به محل حادثه ۳ دقیقه و ۵۲ ثانیه بوده، افزود: همزمان با صدور پروانه‌های ساختمانی، الزامات ایمنی به ۴۷ سازنده، پیمانکار و کارفرما ابلاغ و از ۴۲ ساختمان با کاربری‌های مختلف نیز بازرسی ایمنی انجام شد.

رئیس آتش‌نشانی و خدمات ایمنی قشم همچنین از آموزش ۱۹۶ نفر از کارکنان دستگاه‌های اجرایی، مراکز نظامی و انتظامی، بنادر و دریانوردی و حراست مجتمع‌های تجاری در زمینه اصول ایمنی، پیشگیری از حریق و نحوه استفاده از خاموش‌کننده‌های دستی خبر داد.

کد مطلب 6906386

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