کمبود معلم و فضای آموزشی؛ مطالبه آموزش و پرورش کهگیلویه و بویراحمد

به گزارش خبرنگار مهر، ایوب رضایی صبح چهارشنبه در نشست شورای آموزش و پرورش کهگیلویه و بویراحمد، از کسب رتبه سوم کشوری این استان در تعداد جلسات شورای آموزش و پرورش خبر داد و اظهار کرد: استان با برگزاری ۱۷ جلسه در سال و رشد ۱۴۰ درصدی، عملکرد مطلوبی در شاخص‌های وزارت کشور داشته که حاصل نگاه ویژه استاندار و همراهی اعضای شورا است.

وی با قدردانی از حضور مستمر شهردار در جلسات شورای آموزش و پرورش، افزود: سال گذشته استان با وجود عملکرد مناسب، رتبه چهارم کشور را کسب کرد و امسال انتظار داریم جایگاه بهتری به دست آوریم.

مدیرکل آموزش و پرورش کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به روند برگزاری امتحانات نهایی، گفت: ۲۷ هزار دانش‌آموز پایه‌های یازدهم و دوازدهم و همچنین پنج هزار و ۸۰۰ داوطلب طرح ترمیم نمره در ۱۱۳ حوزه امتحانی در حال شرکت در آزمون‌ها هستند که این فرآیند با امنیت و آرامش کامل در حال اجرا است.

رضایی از آغاز پروژه مهر برای بازگشایی مدارس خبر داد و تصریح کرد: هدف‌گذاری ما این است که با آغاز سال تحصیلی، هیچ کلاس درسی بدون معلم و هیچ دانش‌آموزی بدون کتاب درسی نباشد و سازماندهی نیروی انسانی نیز به طور کامل انجام شود.

وی افزود: برای تحقق این هدف، هشت کارگروه تخصصی در حوزه‌های مختلف از جمله توسعه کمی و کیفی کودکستان‌ها، کیفیت‌بخشی به دوره ابتدایی و متوسطه و ساماندهی نیروی انسانی تشکیل شده است.

مدیرکل آموزش و پرورش استان با اشاره به وضعیت نیروی انسانی، بیان کرد: در برخی رشته‌ها ۳۸۹ نفر نیروی مازاد و در رشته‌های تخصصی ۱۷۸ نفر کمبود نیرو داریم. همچنین یک هزار و ۷۱۶ نفر متقاضی ورود به استان و ۴۳۶ نفر متقاضی خروج هستند که مدیریت این فرآیند نیازمند همکاری دستگاه‌های مرتبط است.

رضایی با اشاره به روند ثبت سفارش کتاب‌های درسی گفت: تاکنون ۱۲۲ هزار و ۶۱۲ دانش‌آموز در سامانه ثبت سفارش کتاب ثبت‌نام کرده‌اند و حدود یک میلیون و ۹۰۵ هزار جلد کتاب وارد استان شده که توزیع آن آغاز شده است.

وی از خانواده‌ها خواست هرچه سریع‌تر نسبت به ثبت سفارش کتاب اقدام کنند و افزود: فرآیند ثبت‌نام، کلاس‌بندی و ابلاغ دبیران به صورت زنجیره‌ای به یکدیگر وابسته است.

مدیرکل آموزش و پرورش کهگیلویه و بویراحمد همچنین از اجرای کلاس‌های تقویتی و جبرانی از ابتدای مردادماه خبر داد و گفت: بر اساس دستورالعمل وزارت آموزش و پرورش، این کلاس‌ها در دوره متوسطه اول و دوم طی ۳۲ جلسه برگزار می‌شود و پیشنهاد تعیین شهریه آن در شورای آموزش و پرورش استان بررسی خواهد شد.

رضایی توسعه متوازن رشته‌های تحصیلی را از برنامه‌های مهم آموزش و پرورش عنوان کرد و افزود: بر اساس برنامه هفتم توسعه، باید ۵۰ درصد دانش‌آموزان به سمت رشته‌های فنی و کاردانش هدایت شوند که این امر توسعه هنرستان‌ها به ویژه در مرکز استان را ضروری کرده است.

وی ادامه داد: امسال رشته تربیت بدنی در شهرستان دنا و شهر یاسوج راه‌اندازی شده که با استقبال دانش‌آموزان روبه‌رو شده است.

مدیرکل آموزش و پرورش استان با اشاره به اجرای طرح «کارت نشاط دانش‌آموزی» گفت: این طرح با همکاری جهاد دانشگاهی برای حمایت از دانش‌آموزان نیازمند اجرا می‌شود تا بتوانند لوازم‌التحریر، کیف، کفش و لباس مورد نیاز خود را تهیه کنند.

رضایی میزان کمک‌های جمع‌آوری شده در این طرح را ۴۷ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان اعلام کرد و از خیران و دستگاه‌های اجرایی خواست برای حمایت از دانش‌آموزان نیازمند مشارکت بیشتری داشته باشند.

وی در پایان با تأکید بر ضرورت تکمیل پروژه‌های آموزشی نیمه‌تمام، رفع کمبود فضای آموزشی به ویژه در منطقه خسرو یاسوج و ساماندهی سرویس مدارس، گفت: انتظار می‌رود شهرداری‌ها طبق وظایف قانونی خود، برنامه‌ریزی لازم را برای حمل‌ونقل دانش‌آموزان در سال تحصیلی جدید انجام دهند.