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۱۱ مرداد ۱۴۰۵، ۱۸:۵۹

بنیامین فرجی قهرمان کانتندر جهانی لائوس شد

بنیامین فرجی قهرمان کانتندر جهانی لائوس شد

بنیامین فرجی با غلبه بر حریف هندی قهرمان رقابت های زیر ۱۹ سال کانتندر جهانی لائوس شد.

به گزارش خبرنگار مهر، بنیامین فرجی در دیدار فینال کانتندر جهانی لائوس و در رده سنی زیر ١٩ سال مقابل آبهیناندهپرادیوادی از هند با نتیجه ۳ بر ۲ به پیروزی رسید و بر سکوی نخست این رقابت‌ها ایستاد.

ملی‌پوش پینگ پنگ کشورمان در این دیدار گیم‌های اول، چهارم و پنجم را به ترتیب با نتایج ۱۵ بر ۱۳، ۱۱ بر ۹ و ۱۱ بر ۹ به سود خود به پایان رساند و جام قهرمانی را بالای سر برد.

فرجی در مسیر قهرمانی، نمایندگانی از کشورهای هنگ‌کنگ، کره‌جنوبی، چین‌تایپه و هند را شکست داده بود و با عملکردی خیره کننده، مدال طلای این دوره از مسابقات را برای ایران به ارمغان آورد.

امیر بخشی مربی تیم ملی جوانان، هدایت پینگ پنگ بازان اعزامی به رقابت های لائوس را برعهده دارد.

رقابت‌های کانتندر جوانان وینتیان به میزبانی کشور لائوس از ۸ تا ۱۱ مردادماه و با حضور قدرت های تنیس روی میز دنیا برگزار شد.

کد مطلب 6906571

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