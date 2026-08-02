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۱۱ مرداد ۱۴۰۵، ۱۳:۲۶

فرودگاه یاسوج آماده پرواز است؛ صدور مجوز، گره بازگشت پروازها

فرودگاه یاسوج آماده پرواز است؛ صدور مجوز، گره بازگشت پروازها

یاسوج-مدیر فرودگاه یاسوج گفت: تنها مانع ازسرگیری پروازهای این فرودگاه ها، صادر نشدن مجوز از سوی سازمان هواپیمایی کشوری است.

عنایت انصاری‌فرد در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: همه تجهیزات، سامانه‌های ناوبری و زیرساخت‌های ترمینال فرودگاه یاسوج در شرایط کاملاً عملیاتی قرار دارد و این فرودگاه از نظر فنی هیچ‌گونه مشکلی برای پذیرش و اعزام پروازها ندارد.

وی با اشاره به پیگیری‌های انجام‌شده برای بازگشت پروازها به فرودگاه یاسوج افزود: در حال حاضر تنها مانع موجود، صادر نشدن مجوز رسمی از سوی سازمان هواپیمایی کشوری است که به دلیل محدودیت‌های اعلامی این سازمان، هنوز امکان برقراری پروازها فراهم نشده است.

مدیر فرودگاه یاسوج تصریح کرد: مجموعه فرودگاه یاسوج از آمادگی کامل برای ارائه خدمات پروازی برخوردار است و به محض صدور مجوز و رفع محدودیت‌های اعلام‌شده از سوی سازمان هواپیمایی کشوری، پروازها در مسیرهای مصوب از سر گرفته خواهد شد.

وی با تأکید بر آماده‌باش کامل عوامل فرودگاهی خاطرنشان کرد: تمامی بخش‌های عملیاتی، فنی و خدماتی فرودگاه در آمادگی کامل قرار دارند تا بلافاصله پس از ابلاغ مجوز، خدمات‌رسانی به مسافران از سر گرفته شود.

انصاری فرد ابراز امیدواری کرد با رفع محدودیت‌های موجود و صدور مجوزهای لازم، امکان برقراری مجدد پروازهای فرودگاه یاسوج در آینده نزدیک فراهم شود و مردم استان بار دیگر از خدمات حمل‌ونقل هوایی این فرودگاه بهره‌مند شوند.

کد مطلب 6905944

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    نظرات

    • تقی IR ۰۸:۱۱ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۲
      0 0
      پاسخ
      فرودگاه یاسوج فقط یک منطقه ای رو اشغال کرده، نه پروازی نه سودی برای استان فقط ضرر

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