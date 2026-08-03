https://mehrnews.com/x3cJCG ۱۲ مرداد ۱۴۰۵، ۸:۵۷ کد مطلب 6906729 استانها هرمزگان استانها هرمزگان ۱۲ مرداد ۱۴۰۵، ۸:۵۷ گزارش مهر از خدمات رسانی به زائران اربعین در شهرستان پارسیان بندرعباس- مردم شهرستان پارسیان با برپایی چندین موکب از زائران عبوری از این شهرستان پذیرایی میکنند. دریافت 26 MB کد مطلب 6906729 کپی شد مطالب مرتبط وضعیت کرونایی ۲۳ شهرستان فارس قرمز شد نایین شهر هزاره های تاریخی بیکاری دربویراحمدمعضلی بزرگ است/مدیران اعتبارات اشتغال راجذب کنند برچسبها زائران اربعین پارسیان.هرمزگان اربعین 1405
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