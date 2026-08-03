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۱۲ مرداد ۱۴۰۵، ۸:۵۷

گزارش مهر از خدمات رسانی به زائران اربعین در شهرستان پارسیان

گزارش مهر از خدمات رسانی به زائران اربعین در شهرستان پارسیان

بندرعباس- مردم شهرستان پارسیان با برپایی چندین موکب از زائران عبوری از این شهرستان پذیرایی می‌کنند.

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کد مطلب 6906729

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