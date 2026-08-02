فرماندار بوشهر: ثبت احوال کلید ورود به نظام اداری و اجتماعی است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد مظفری یکشنبه شب در نشست مدیرکل ثبت احوال استان و محمدرضا بیدکی نماینده شورای مشاورین وزرا در امور ایثارگران و مشاور رئیس ثبت احوال کشور در امور ایثارگران حول محور موضوعاتی از جمله تقویت و توسعه زیرساختهای دولت الکترونیک،با اشاره به جایگاه ویژه ثبت احوال در نظام اداری و اجتماعی، اظهار کرد: ثبت احوال در هر حوزهای از نظام اداری و اجتماعی کلید ورود به آن بخش محسوب میشود.
فرماندار بوشهر در ادامه مطرح کرد: این سازمان به عنوان موثقترین و غنیترین بانک اطلاعات هویتی و جمعیتی کشور پشتوانهی سیاستگذاریها و پژوهشهای ملی است.
وی در ادامه با بیان اینکه بوشهر پیشرو در حوزههای فرهنگی و تمدنی است، گفت: زمینههای غنی فرهنگی و تاریخ فرهنگی بوشهر نشان میدهد که این ظرفیت میتواند در کنار اطلاعات جمعیتی به عنوان یک مزیت ویژه برای بوشهر محسوب شود.
فرماندار بوشهر با اشاره به ظرفیتهای منحصربهفرد این سازمان، اعلام کرد: در اختیار داشتن موثقترین و غنیترین بانک اطلاعات هویتی و جمعیتی کشور فرصتی بینظیر برای پژوهشگران و سیاستگذاران است.
وی در ادامه با تأکید بر ضرورت بهرهگیری هدفمند از این ظرفیت بزرگ، تصریح کرد: این اطلاعات پشتوانهی محکمی برای نظام تصمیمگیری کشور است، خوشبختانه مجموعه ثبت احوال با کارشناسان خوب و نگاه مثبت میتواند نقش مؤثری در این مسیر ایفا کند.
فرماندار بوشهر با اشاره به پیشینه بوشهر در حوزه مقاومت و مبارزه با استعمار گفت: مردم استان بوشهر در طول تاریخ در مسیر دفاع از ایران عزیز حماسه های بسیاری آفریده و شهدای زیادی تقدیم کرده اند.
نگاه ویژه دولت چهاردهم به جامعه ایثارگران
فرماندار بوشهر با اشاره به نگاه ویژه دولت چهاردهم به جامعه ایثارگران و حمایت از فعالیت های پیش بینی شده در این حوزه افزود: برنامه های خوبی به مناسبت ورود آزادگان و هفته دفاع مقدس پیش بینی شده است که به بهتربن شکل اجرا خواهد شد.
در ادامه این نشست محمدرضا بیدکی نماینده شورای مشاورین وزرا در امور ایثارگران و مشاور رئیس ثبت احوال کشور در امور ایثارگران ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای والامقام بر نقش بیبدیل ایثارگران استان بوشهر در دفاع از عزت و امنیت کشور تأکید کرد و گفت: بوشهری ها به عنوان مرزداران ایران اسلامی همیشه در مسیر دفاع از کشور پیشتاز بوده اند و اکنون نیز در خط مقدم دفاع از کشور حضور دارند.
وی در ادامه افزود: فرهنگ ایثار و شهادت سرمایهای ارزشمند برای حفظ هویت ملی و تقویت انسجام اجتماعی است و همه مسئولان وظیفه دارند در مسیر آرمانهای والای شهدا گام بردارند و قدردان ایثار و فداکاری خانوادههای معظم آنان باشند.
در این نشست، موضوعاتی از جمله توسعه دولت الکترونیک، تقویت زیرساختهای ثبت احوال، استفاده از امضای دیجیتال به عنوان کلید ورود به دولت الکترونیک و همچنین برنامهریزی برای برگزاری مراسم روز آزادگان مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.
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