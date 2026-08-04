اربعین؛ محور وحدت اسلامی با محبت حسینی

خبرگزاری مهر - گروه استانها، فاطمه گلوی: اربعین حسینی، شکوه حماسه عاشورا بار دیگر دلهای مسلمانان را به سوی کربلا معطوف میسازد.
اربعین، تنها یک مناسبت تقویمی در مذهب تشیع نیست، بلکه تجلیگاه عشق بیمرز به سیدالشهدا (ع) در سراسر جهان اسلام است.
شخصیت امام حسین (ع) به عنوان «سید شباب اهل الجنه» و نوه رسول اکرم (ص)، از چنان قداست و عظمتی در منابع روایی و تاریخی اهل سنت برخوردار است که قرنهاست محبت به ایشان، فصل مشترک اعتقادات اسلامی را شکل داده است.
شهادت مظلومانه ایشان، وجدان جامعه اسلامی را برای همیشه بیدار نگه داشت.
محبت امام حسین (ع) در عمق جان همه مسلمانان ریشه داد
مولوی عبدالرحمن عارفی، نماینده مردم سیستان و بلوچستان در مجلس خبرگان رهبری، در گفت و گو با خبرنگار مهر به تبیین جایگاه والای امام حسین (ع) در نگاه اعتقادی اهل سنت پرداخت و گفت: محبت به اهل بیت (ع) نه یک تمایل مذهبی، بلکه فریضهای قرآنی و محور وحدت جهان اسلام است.
نماینده مجلس خبرگان سیستان و بلوچستان اظهار داشت: اربعین حسینی فراتر از یک مناسبت تقویمی، تبلور شکوهمند عشق و ارادت امت اسلامی به خاندان وحی است، اجتماع عظیم مردمی در چهلم امام حسین(ع) به روشنی نشان میدهد که محبت امام حسین (ع) در اعماق جان همه مسلمانان ریشه دوانده و محدود به یک مذهب خاص نیست.
وی بیان کرد: از منظر اعتقادی، امام حسن و امام حسین (ع) دو ریحانه و گل خوشبوی پیامبر گرامی اسلام (ص) هستند؛ پیامبر اکرم (ص) با عبارت نورانی «الحسن و الحسین سیدا شباب اهل الجنة»، این دو بزرگوار را به عنوان سروران جوانان اهل بهشت معرفی کردند و همین کرامت، عزت و عظمت ایشان را برای همیشه در تاریخ اسلام تثبیت کرده است.
مولوی عارفی ادامه داد: این محبت، برای ما اهل سنت یک میراث عاطفی صرف نیست، بلکه اجر رسالت نبوی است؛ خداوند متعال در قرآن کریم به صراحت میفرماید که پیامبرش هیچ مزدی در برابر رسالت خویش طلب نمیکند، مگر مودت و محبت نسبت به نزدیکان و اهل بیتش. از این رو، دوستداشتن خاندان پیامبر (ص) یک فرمان الهی و وظیفه انکارناپذیر دینی است.
وی گفت: این باور عمیق را میتوان به وضوح در آداب عبادی اهل سنت مشاهده کرد؛ هیچ نمازگزاری در جهان اهل سنت نیست که نماز خود را بدون صلوات بر پیامبر و آل محمد (ص) به پایان برد؛ ذکر شریف «اللهم صل علی محمد و آل محمد» جزء لاینفک تشهد است و این نشان میدهد که شأن و منزلت اهل بیت تا بدان پایه رفیع است که بدون ادای احترام به آنان، عبادت مسلمان کامل نیست.
نماینده مجلس خبرگان سیستان و بلوچستان تصریح کرد: ارادت ما به سرور و سالار شهیدان تنها در بستر نیایش و خطبههای جمعه باقی نمیماند، بلکه در تار و پود زندگی اجتماعی اهل سنت نیز جاری است؛ کافی است نگاهی به نامهای پرافتخار فرزندانمان در استانهایی چون سیستان و بلوچستان بیندازیم تا عمق این دلبستگی آشکار شود؛ نامهای مبارکی چون حسن، حسین، علی، فاطمه و رقیه در میان خانوادههای اهل سنت فراوان یافت میشود؛ نامهایی که نشاندهنده پیوند ناگسستنی قلبی ما با خاندان رسالت است.
وی در پایان افزود: اهل بیت پیامبر اکرم (ص) میراث مشترک و سرمایه معنوی همه مسلمانان هستند؛ هرگونه تلاش برای ایجاد شکاف میان شیعه و سنی در موضوع محبت به امام حسین (ع) محکوم به شکست است؛ این ارادت قلبی و این وظیفه قرآنی، همواره میتواند نقطهای روشن برای همدلی، برادری و وحدت روزافزون امت اسلام باشد.
امت اسلام، سیره امام حسین(ع) را الگوی زندگی خود قرار دهند
مولوی عنایت الله رسولیزاده، امام جمعه اهل سنت مینال سرباز در گفت و گو با خبرنگار مهر، به مناسبت ایام سوگواری حضرت اباعبدالله الحسین (ع)، بر جایگاه رفیع آن امام و فلسفه عزاداری تأکید کرد و گفت: امام حسین (ع) فرزند حضرت فاطمه زهرا (س) است و تمامی امت اسلام باید سیره و منش ایشان را الگوی بیبدیل زندگی خود قرار دهند.
وی با اشاره به ابعاد شخصیتی سیدالشهدا (ع) تصریح کرد: ادب، اخلاق، امر به معروف و نهی از منکر، شاخصترین مؤلفههای رفتاری امام حسین (ع) بود. ایشان فداکارانه و خالصانه در برابر ظالمان و ستمگران عصر خود ایستاد و هرگز در مقابل زور و زر دنیا تسلیم نشد. آن حضرت با نثار جان عزیز خویش به ما آموخت که دست نیاز و تسلیم به سوی ناحق دراز نکنیم و همواره بر مدار تقوا و مبارزه با فساد گام برداریم.
مولوی رسولیزاده با بیان اینکه عزاداری امام حسین (ع) تنها به گریه و ماتم خلاصه نمیشود، خاطرنشان کرد: آنچه در این مجالس اهمیت دارد، پیوند قلبی و عملی با اهداف قیام حسینی است؛ ما اگر ادعای دوستی و محبت امام حسین (ع) را داریم، باید این ادعا را در عمل ثابت کنیم. امام حسین تسلیم باطل نشد؛ بنابراین ما نیز نباید در هیچ عرصهای تسلیم ظلم و انحراف شویم.
وی در ادامه با انتقاد از نگاه سطحی به مقوله محبت اهل بیت (ع) گفت: وقتی میگوییم «حسین دوستت دارم»، این دوستی اگر در رفتار و کردار ما نمایان نشود، مشکوک و بیبنیان خواهد بود. چنین شکی حتماً وجود دارد که آیا محبت ما از سر ذوق ایمان و باور قلبی است یا صرفاً یک احساس زودگذر؟ مگر آنکه حلاوت ایمان در دل ما جاری شود و ما را به پیروی واقعی از آن حضرت وادارد.
امام جمعه اهل سنت مینال سرباز به تأثیر شگرف عملگرایی در مکتب حسینی پرداخت و افزود: خداوند متعال، حضرت امام حسین (ع) را به عنوان الگوی عملگرای مؤمنان معرفی کرد؛ ایشان با سکوت در برابر منکرات مبارزه نکرد، بلکه با قیام خود، مرز حق و باطل را تا ابد ترسیم نمود؛ امروز وظیفه تکتک ماست که با امر به معروف و نهی از منکر و حفظ تقوا، ادامهدهنده راه نورانی ایشان باشیم؛ اگر محبت حسین (ع) در دلهایمان ریشه بدواند، ذوق ایمان حتماً پدیدار خواهد شد و در عمل، تسلیمناپذیری ما را در مقابل ظالمان به اثبات خواهد رساند.
اربعین حسینی، تجلی گاه وحدت و عشق امت اسلامی
مولوی شمس الحق دامنی، امام جمعه اهل سنت ایرانشهر ، در گفت و گو با خبرنگار مهر بیان گفت: حضرت امام حسین (ع)، در میان پیروان مکتب اهل سنت جایگاه رفیعی دارد و اربعین تجلیگاه وحدت و عشق امت اسلامی به اهل بیت رسول الله (ص) است.
وی با تأکید بر اینکه احترام و اعتقاد راسخ به تمامی اهل بیت پیامبر، اصلی خدشهناپذیر در باور اهل سنت است، اظهار داشت: امام حسین (ع) جگرگوشه و پاره تن رسول خدا بودند؛ محبت پیامبر اکرم (ص) نسبت به امام حسن و امام حسین (ع)فراتر از حد تصور و زبانزد خاص و عام است؛ این محبت بینظیر، جایگاهی بیبدیل را برای این دو بزرگوار در قلب تاریخ اسلام و وجدان امت رقم زده است.
مولوی دامنی با اشاره به حرمت ویژهای که عموم صحابه، شهدا و مؤمنان برای خاندان نبوت قائل بودهاند، تصریح کرد: در این میان، جایگاه امام حسین (ع) از درخششی خاص برخوردار است؛ همه شهدای والامقام و مؤمنان راستین، برای این ذوات مقدس بهویژه امام حسین، نهایت افتخار و احترام را قائل بوده و هستند؛ این احترام تنها محدود به وابستگی نسبی نیست، بلکه ریشه در شخصیت کمنظیر، ایمان استوار و فداکاری عظیم آن حضرت در راه اعتلای کلمه حق دارد.
وی در تبیین علت این عظمت پایدار، خاطرنشان کرد: امام حسین (ع) به عنوان الگوی جاودانه استقامت، ظلمستیزی و مبارزه در برابر طغیان و استکبار برگزیده شدند؛ ایشان در برههای حساس از تاریخ اسلام، آنگاه که دین خدا با خطر انحراف از مسیر عدالت روبهرو شد، سپر بلا شدند و با عزت تمام، تن به ذلت تسلیم در برابر ظلم و تجاوز ندادند؛ آن حضرت تا آخرین لحظه حیات و تا ریختن آخرین قطره خون پاک خویش، بر سر عهد و پیمان خود ایستادگی کردند و ذرهای عقبنشینی ننمودند.
امام جمعه اهل سنت ایرانشهر با بیان اینکه نهضت کربلا ترسیمکننده مرز میان حق و باطل برای همیشه تاریخ است، افزود: امام حسین (ع) خود و همه هستیشان را در راه اعتلای اسلام ناب محمدی و مبارزه با کفر و باطل تقدیم داشتند؛ این فداکاری عظیم، ایشان را نهتنها برای شیعیان، بلکه برای تمامی امت اسلامی به الگویی بزرگ در زمینه استقامت و مقاومت در برابر ظلم، فساد و کفر تبدیل کرده است؛ پیام خون شهیدان کربلا، پیام آزادگی و نفی ذلت از جامعه اسلامی است.
وی در پایان، اربعین حسینی را فرصتی برای تجدید پیمان با آرمانهای امام حسین (ع) و نمایش همبستگی جهان اسلام در سایه محبت اهل بیت توصیف کرد و تأکید نمود: درس بزرگ عاشورا و اربعین برای همه ما، در هر زمان و مکان، ایستادگی بر سر اصول توحیدی و عدم سازش با شیاطین انسی و جنی است.
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