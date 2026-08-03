سعید حیدری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اقدامات انجام شده برای هوشمندسازی مدیریت ترافیک در این کلانشهر، گفت: در چهار سال گذشته بیشترین افزایش سامانههای نظارتی و پلاکخوان در کشور مربوط به شهر شیراز بوده است.
وی ادامه داد: توسعه سامانههای کنترل ترافیک، کاهش قطعی تجهیزات و ارسال آنلاین پیامک تخلفات از جمله اقداماتی است که برای ارتقای مدیریت ترافیک شهری در شیراز انجام شده است.
مدیر مرکز کنترل ترافیک شهرداری شیراز افزود: تلاش کردهایم علاوه بر ثبت سرعت لحظهای، سرعت متوسط خودروها نیز کنترل شود و پیامک تخلف به صورت برخط برای شهروندان ارسال شود تا فرآیند اعمال قانون شفافتر و دقیقتر انجام شود.
استفاده از هوش مصنوعی برای مقابله با پارک دوبل
مدیر مرکز کنترل و ترافیک شهرداری شیراز با اشاره به استفاده از فناوریهای نوین در مدیریت شهری بیان کرد: یکی از موضوعاتی که در حال پیگیری آن هستیم، کنترل تخلفات پارک دوبل و توقف در محلهای ممنوع است که با کمک هوش مصنوعی و سامانههای نظارتی در نقاط پرتخلف انجام خواهد شد.
حیدری ادامه داد: افزایش تعداد سامانهها، کاهش قطعی تجهیزات و بهرهگیری از فناوریهای هوشمند بخشی از وظایف ذاتی مرکز کنترل ترافیک است، اما حل معضل ترافیک تنها به این موارد محدود نمیشود و عوامل مختلف فرهنگی، اجتماعی و زیرساختی نیز در آن اثرگذار است.
قطعی برق از عوامل افزایش ترافیک لحظهای در شیراز
وی با اشاره به تأثیر قطعی برق بر وضعیت ترافیکی شهر گفت: یکی از عواملی که در روزهای اخیر موجب افزایش ترافیک لحظهای در برخی نقاط شهر شده، قطعی برق است.
مدیر مرکز کنترل و ترافیک شهرداری شیراز افزود: در زمان قطعی برق، بهویژه در فصل گرما، بخشی از شهروندان برای استفاده از کولر خودروها از منازل خارج میشوند و همین موضوع باعث افزایش تردد در برخی محدودهها میشود.
تصمیمگیری درباره چراغها و محدودیتهای ترافیکی در شورای ترافیک انجام میشود
مدیر مرکز کنترل و ترافیک شهرداری شیراز درباره برخی محدودیتهای ترافیکی در معابر شهر، گفت: تصمیمگیری درباره چراغدار شدن تقاطعات، مسدود شدن مسیرها یا تغییر الگوی تردد در اختیار یک مجموعه خاص نیست و در شورای ترافیک استان با حضور نمایندگان فرمانداری، استانداری، شهرداری، معاونت حملونقل و پلیس راهور بررسی و تصویب میشود.
وی با اشاره به میدان پاسارگاد و برخی نقاط پرترافیک شهر افزود: هرگونه تغییر در وضعیت ترافیکی این محدودهها باید در شورای ترافیک مطرح و پس از تصویب اجرا شود و در صورت ابلاغ مصوبه، شهرداری در کوتاهترین زمان نسبت به نصب چراغ و تنظیم زمانبندی آن اقدام خواهد کرد.
مصوبه ترافیک میدان نمازی نیازمند همکاری دستگاههای مرتبط است
حیدری همچنین به وضعیت میدان نمازی اشاره کرد و گفت: برای این محدوده نیز تصمیمات و مصوباتی در شورای ترافیک وجود دارد، اما اجرای کامل برخی طرحها نیازمند همکاری دستگاههای مرتبط است.
وی تأکید کرد: مدیریت ترافیک شهری یک موضوع چندجانبه است و علاوه بر اقدامات فنی، توسعه حملونقل عمومی، ساماندهی تردد خودروهای سنگین، توسعه مترو و ارتقای فرهنگ ترافیکی شهروندان نیز نقش مهمی در کاهش گرههای ترافیکی دارد.
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