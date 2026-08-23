به گزارش خبرگزاری مهر، محمدحسن اسدی با اشاره به برنامه‌های مدیریت شهری برای توسعه گردشگری گفت: هدف ما ایجاد زیرساخت‌هایی ماندگار برای تفریح خانواده‌ها، جوانان و گردشگران داخلی و خارجی و تقویت جایگاه شیراز در صنعت گردشگری کشور است.

وی افزود: پروژه شهر آبی شیراز با وجود چالش‌هایی همچون کمبود مصالح، قطعی برق، نوسانات ارزی و تورم، با تلاش مجموعه شهرداری در مراحل پایانی اجرا قرار دارد و تلاش می‌کنیم این مجموعه با ارائه خدمات ایمن، استاندارد و باکیفیت به یکی از مراکز مهم تفریحی و خانوادگی کشور تبدیل شود.

شهردار شیراز با اشاره به سایر طرح‌های گردشگری شهر گفت: آکواریوم بزرگ شیراز نیز در برنامه افتتاح قرار دارد و در کنار آن، سه شهربازی جدید، باغ پرندگان و پروژه تله‌کابین در دستور کار مدیریت شهری قرار گرفته است.

اسدی همچنین از برنامه‌ریزی برای احداث پارک آبی شماره ۲ شیراز در بوستان مادر منطقه ۵ خبر داد و ادامه داد: اجرای این طرح‌ها در کنار یکدیگر می‌تواند زمینه ماندگاری بیشتر گردشگران و رونق هتل‌ها، رستوران‌ها، حمل‌ونقل و بازار شیراز را فراهم کند.

وی تأکید کرد: مجموعه اقدامات مدیریت شهری با هدف ایجاد خاطرات ماندگار برای خانواده‌ها و ارتقای جایگاه شیراز به‌عنوان یکی از قطب‌های گردشگری کشور دنبال می‌شود.