پیشگیری از تب کریمه کنگو در بوشهر؛ آموزش در دستور کار است

امین کریمی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در راستای ارتقای سطح آگاهی عمومی و پیشگیری از بیماری مشترک بین انسان و دام «تب خونریزی‌دهنده کریمه کنگو»، این اداره اقدام به نصب و توزیع پوسترهای اطلاع‌رسانی بهداشتی در تمامی مراکز عرضه گوشت قرمز، قصابی‌ها و واحدهای مرتبط با عرضه فرآورده‌های خام دامی کرده است.

سرپرست اداره دامپزشکی شهرستان بوشهر، با تأکید بر اهمیت این اقدام افزود: هدف اصلی از این طرح، افزایش آگاهی بهره‌برداران، متصدیان مراکز و در نهایت مصرف‌کنندگان نسبت به راه‌های انتقال، علائم بیماری و مهم‌ترین روش‌های پیشگیری است.

وی گفت: نصب این پوسترها در محل‌های عرضه، نقش مؤثری در ترویج رفتارهای بهداشتی و کاهش ریسک انتقال بیماری در سطح جامعه خواهد داشت.

وی همچنین تصریح کرد: در این پوسترهای آموزشی، نکات حیاتی از جمله موارد استفاده از گوشت‌های دارای مهر تأیید دامپزشکی، خودداری از خرید یا استفاده از گوشت حاصل از کشتار غیرمجاز، رعایت اصول بهداشتی در هنگام خرید و نگهداری گوشت و استفاده از تجهیزات حفاظت فردی هنگام تماس با دام و لاشه مورد تأکید قرار گرفته است.

سرپرست اداره دامپزشکی بوشهر در پایان از شهروندان درخواست کرد تنها از مراکز مجاز و تحت نظارت دامپزشکی خرید کنند و در صورت مشاهده هرگونه کشتار غیرمجاز یا تخلف بهداشتی، بلافاصله مراتب را به این اداره گزارش دهند.