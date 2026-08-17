به گزارش خبرنگار مهر، مسابقات کشتی آزاد و فرنگی قهرمانی ناشنوایان کشور با حضور ۱۵۰ کشتی‌گیر در ۹ وزن، روزهای ۲۵ و ۲۶ مردادماه به میزبانی ارومیه برگزار شد.

این رقابت‌ها در سالن سه‌هزار نفری شهیدان آهندوست ارومیه برگزار شد و کشتی‌گیران در دو رشته آزاد و فرنگی به رقابت پرداختند.

در بخش فرنگی، مهدی بزی، فرنگی‌کار پرافتخار و نامدار سیستان و بلوچستان، با عملکردی درخشان موفق شد عنوان قهرمانی مسابقات را به دست آورد.

با کسب این عنوان، بزی جواز حضور در مسیر انتخابی تیم ملی برای مسابقات قهرمانی آسیا را نیز به دست آورد؛ رقابت‌هایی که مهرماه امسال به میزبانی قزاقستان برگزار خواهد شد.

بر اساس اعلام مسئولان، نفرات برتر مسابقات ارومیه پس از حضور در اردوهای آماده‌سازی و با نظر کادر فنی، برای حضور در رقابت‌های قهرمانی آسیا انتخاب و به قزاقستان اعزام خواهند شد.

قهرمانی مهدی بزی در این رقابت‌ها، بار دیگر ظرفیت و توانمندی ورزشکاران سیستان و بلوچستان در رشته کشتی ناشنوایان را به نمایش گذاشت.