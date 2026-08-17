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۲۶ مرداد ۱۴۰۵، ۲۱:۴۴

جام باشگاه‌های زنان آسیا؛

پیروزی مقتدرانه خاتون بم برابر زسکا تاجیکستان

پیروزی مقتدرانه خاتون بم برابر زسکا تاجیکستان

تیم فوتبال خاتون بم در جام باشگاه‌های زنان آسیا برابر زسکا تاجیسکتان به پیروزی رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال زنان خاتون بم در نخستین دیدار خود در جام باشگاه‌های زنان آسیا با ارائه نمایشی قدرتمند، زسکا تاجیکستان را با نتیجه سه بر صفر شکست داد و این رقابت‌ها را با پیروزی آغاز کرد.

سارا دیدار(۲) و مریم دیدنی در این دیدار برای خاتون گلزنی کردند.

شاگردان مرضیه جعفری پنج‌شنبه ۲۹ مرداد در دومین دیدار خود به مصاف النصر عربستان می‌روند.

برنامه دیدارهای خاتون در مقدماتی لیگ قهرمانان آسیا به شرح زیر است:

دوشنبه ۲۶ مرداد:
* خاتون ایران - زسکا تاجیکستان(ساعت ۱۸:۳۰)
پنج‌شنبه ۲۹ مرداد:
* النصر عربستان – خاتون ایران(ساعت ۱۵:۳۰)
یکشنبه یکم شهریور:
* خاتون ایران – اتحاد اردن (ساعت ۱۵:۳۰)

کد مطلب 6919581
فریبا جلیل خانی

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