به گزارش خبرگزاری مهر، رقابتهای کشتی فرنگی جوانان قهرمانی جهان به میزبانی شهر براتیسلاوا پایتخت کشور اسلواکی در حال برگزاری است.
در وزن ۶۳ کیلوگرم، علی غریبی در دور نخست با نتیجه ۹ بر صفر دومینیکا از مولداوی را مغلوب کرد. وی در دور دوم نیز با نتیجه ۱۲ بر ۳ احمد یوسف از مصر را شکست داد و راهی مرحله یکچهارم نهایی شد. غریبی در این مرحله با نتیجه ۱۲ بر ۴ مارگانیان از ارمنستان را از پیشرو برداشت و به مرحله نیمهنهایی راه یافت.
وی در این مرحله مقابل سلیم کازمخوف از روسیه با نتیجه ۴ بر یک مغلوب شد و راهی دیدار ردهبندی شد. غریبی در این دیدار با نتیجه یک بر یک تیچکاوادزه را شکست داد و صاحب مدال برنز رقابتهای کشتی فرنگی جوانان قهرمانی جهان شد.
در وزن ۷۷ کیلوگرم، امیرمهدی سعیدینوا در دور نخست ژهاسترایکود از سوئد را با نتیجه ۱۰ بر صفر شکست داد. وی در دور دوم نیز با نتیجه ۹ بر ۴ برکوفسکی از روسیه را مغلوب کرد و راهی مرحله یکچهارم نهایی شد. سعیدینوا در این مرحله با نتیجه ۸ بر صفر باران از اوکراین را شکست داد و به مرحله نیمهنهایی راه یافت.
وی در این مرحله مقابل جاویدان نعمتاف با نتیجه ۷ بر یک شکست خورد و راهی دیدار ردهبندی شد. سعیدینوا در این دیدار با نتیجه ۵ بر صفر ۳ آناپیا از قزاقستان را مغلوب کرد و صاحب مدال برنز رقابتهای کشتی فرنگی جوانان قهرمانی جهان شد.
همچنین در وزن ۸۷ کیلوگرم، امیرحسین نعمتزاده پس از استراحت در دور نخست، در دور دوم مقابل تاگایف از قزاقستان با نتیجه ۸ بر صفر به پیروزی رسید و راهی مرحله یکچهارم نهایی شد. وی در این مرحله با نتیجه ۵ بر یک مغلوب پتروسیان از ارمنستان شد، اما با توجه به فینالیست شدن حریفش، به مرحله شانس مجدد راه یافت.
نعمتزاده در این مرحله نیز یونسف از قرقیزستان را با نتیجه ۷ بر صفر شکست داد و راهی دیدار ردهبندی شد. وی قرار بود در این دیدار به مصاف مایر از اتریش برود که حریف اتریشی به دلیل مصدومیت از حضور در مسابقه انصراف داد و بدین ترتیب نعمتزاده صاحب مدال برنز رقابتهای کشتی فرنگی جوانان قهرمانی جهان شد.
علی غریبی، امیرمهدی سعیدینوا و امیرحسین نعمت زاده در مسابقات کشتی فرنگی جوانان قهرمانی جهان به مدال برنز رسیدند.
به گزارش خبرگزاری مهر، رقابتهای کشتی فرنگی جوانان قهرمانی جهان به میزبانی شهر براتیسلاوا پایتخت کشور اسلواکی در حال برگزاری است.
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