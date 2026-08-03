رعنایی: بیمارستان راز به ۶۸ درصد پیشرفت فیزیکی رسید

به گزارش خبرنگار مهر ، محسن رعنایی صبح دوشنبه در شورای اداری شهرستان رازو جرگلان که در سالن جلسات فرمانداری راز و جرگلان برگزار شد، با اشاره به روند ساخت بیمارستان راز ، اظهار کرد: این پروژه در حال حاضر ۶۸ درصد پیشرفت فیزیکی دارد و تلاش میشود با تأمین اعتبارات و رفع موانع موجود، هرچه سریعتر به بهرهبرداری برسد.
وی افزود: برنامهریزی شده است تا همزمان با تکمیل پروژه، نیروهای تخصصی مورد نیاز از جمله پزشکان و پرستاران نیز از طریق آزمونهای استخدامی تأمین شوند تا پس از افتتاح، بیمارستان با کمبود نیروی انسانی مواجه نباشد.
رعنایی با بیان اینکه پیش از این نیز جلساتی با مسئولان و پیمانکاران برگزار شده است، گفت: هماهنگیهای لازم برای تسریع روند اجرای پروژه و پیگیری مطالبات انجام شده و امیدواریم با همکاری مسئولان استانی و شهرستانی، مشکلات موجود برطرف شود.
معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی با تأکید بر اهمیت ایمنی بیمارستان بیان کرد: بیمارستان باید از بالاترین استانداردهای ایمنی برخوردار باشد، زیرا در زمان وقوع حوادثی مانند زلزله یا آتشسوزی، آخرین و مهمترین پناهگاه مردم برای دریافت خدمات درمانی است. از این رو، رعایت اصول ایمنی، ایجاد مسیرهای دسترسی مناسب برای خودروهای امدادی و فراهم کردن شرایط ارائه خدمات در مواقع بحرانی از اولویتهای اصلی این پروژه است.
وی در پایان از اعضای شورای شهر و شهروندان خواست با همراهی و همکاری خود، زمینه تکمیل هرچه سریعتر این پروژه را فراهم کنند تا بیمارستانی مجهز، ایمن و شایسته در اختیار مردم شهرستان قرار گیرد.
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