به گزارش خبرنگار مهر، یکصد و پنجاهوششمین اجتماع بزرگ مردمی «نحن المنتقمون» در ادامه سلسله اجتماعات هفتگی مردمی، شامگاه دوشنبه ۱۲ مردادماه در میدان کوثر، فرهنگیان فاز ۲ کرمانشاه برگزار خواهد شد.
این اجتماع که به هفته بیستوسوم خود رسیده است، از ساعت ۲۱:۳۰ با حضور گسترده مردم، خانوادههای شهدا، جوانان، هیئات مذهبی و اقشار مختلف برگزار میشود.
بر اساس اعلام برگزارکنندگان، حجتالاسلام والمسلمین شیرازی، نماینده مقام معظم رهبری در فراجا، سخنران این مراسم خواهد بود و درباره مسائل روز، جبهه مقاومت و وظایف جامعه اسلامی سخنرانی خواهد کرد.
اجتماع «نحن المنتقمون» در ماههای اخیر بهصورت مستمر در کرمانشاه برگزار شده و با محوریت پاسداشت آرمانهای انقلاب اسلامی، حمایت از جبهه مقاومت و تجدید میثاق با ولایت، میزبان حضور گسترده مردم بوده است.
برگزارکنندگان این مراسم با تأکید بر شعار «در هر شرایطی پای کار ایرانِ جانمان هستیم»، از عموم مردم استان دعوت کردهاند با حضور در این اجتماع، بار دیگر حمایت خود را از آرمانهای انقلاب اسلامی و جبهه مقاومت به نمایش بگذارند.
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