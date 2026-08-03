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۱۲ مرداد ۱۴۰۵، ۱۱:۱۲

جریمه ۱۹۱ میلیارد ریالی متخلفان بازار کردستان

جریمه ۱۹۱ میلیارد ریالی متخلفان بازار کردستان

سنندج- معاون نظارت و بازرسی اداره‌کل صمت کردستان از صدور ۱۹۱ میلیارد و ۳۳۳ میلیون ریال جریمه برای متخلفان واحدهای صنفی و غیرصنفی استان از نیمه تیرماه سال جاری تاکنون خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، فرزاد سردارزاده پیش از ظهر دوشنبه در گفت‌وگو با خبرنگاران اظهار کرد: از ۱۵ تیرماه سال جاری تاکنون، یک‌هزار و ۵۹۷ مورد بازرسی از واحدهای صنفی و غیرصنفی در سطح بازار استان کردستان انجام شده که در نتیجه آن، ۲۹۳ مورد تخلف شناسایی شده است.

وی افزود: در پی کشف این تخلفات، ۲۹۳ پرونده برای واحدهای متخلف تشکیل و برای طی مراحل قانونی به مراجع ذی‌صلاح ارسال شده است.

معاون نظارت و بازرسی اداره‌کل صنعت، معدن و تجارت کردستان با اشاره به اینکه مجموع جریمه تعیین‌شده برای این پرونده‌ها ۱۹۱ میلیارد و ۳۳۳ میلیون ریال بوده است، عنوان کرد: بیشترین تخلفات ثبت‌شده در این بازه زمانی مربوط به گران‌فروشی، کم‌فروشی و درج نکردن قیمت کالاها بوده است.

سردارزاده ادامه داد: در این مدت، ۳۶ گزارش مردمی از طریق سامانه ۱۲۴ و ستاد خبری ادارات صنعت، معدن و تجارت شهرستان‌های استان دریافت شد که پس از بررسی کارشناسی، تخلف سه مورد از آنها محرز تشخیص داده شد.

وی خاطرنشان کرد: پرونده‌های مربوط به این تخلفات نیز برای رسیدگی و صدور رأی به اداره‌کل تعزیرات حکومتی ارسال شده است.

معاون نظارت و بازرسی اداره‌کل صنعت، معدن و تجارت کردستان از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه تخلف صنفی از جمله گران‌فروشی، کم‌فروشی، درج نکردن قیمت یا سایر تخلفات، موضوع را از طریق سامانه ۱۲۴ یا با مراجعه به ادارات صنعت، معدن و تجارت شهرستان‌ها گزارش کنند تا در سریع‌ترین زمان ممکن مورد رسیدگی قرار گیرد.

کد مطلب 6907125

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