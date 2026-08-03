به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سیدمحسن محمودی، صبح دوشنبه در دیدار مسئولان و گروه‌های مردمی به مناسبت دوازدهم مرداد، سالروز تأسیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی، گفت: این شورا به فرمان بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۳۵۹ و با هدف هماهنگی و برنامه‌ریزی برای برگزاری مراسم ملی و انقلابی تشکیل شد.

او با اشاره به عملکرد این نهاد در چهار دهه گذشته اظهار داشت: شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی «فارغ از جناح‌بندی‌های سیاسی» در مقاطع مختلف فعالیت و به گفته او، در رویدادهای مهم انقلاب اسلامی نقش خود را ایفا کرده است.

محمودی همچنین با اشاره به تقدیرهای صورت‌گرفته از عملکرد این شورا از سوی رهبر شهید، این موضوع را «مایه افتخار» و در عین حال «مسئولیتی سنگین» برای ادامه فعالیت‌های این نهاد توصیف کرد.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی شهرستان‌های استان تهران با اشاره به تغییرات ساختاری این مجموعه گفت: با تصمیم مسئولان شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی، ساختار شهرستان‌های استان تهران از پایتخت تفکیک شده تا متناسب با ظرفیت‌های این مناطق فعالیت کند.

او افزود: طی ماه‌های گذشته برنامه‌ها و تجمع‌هایی در شهرستان‌های استان تهران برگزار شده و این شورا قصد دارد با استفاده از ظرفیت مدیران محلی و گروه‌های مردمی، دامنه این فعالیت‌ها را گسترش دهد.

محمودی در ادامه به ظرفیت‌های شهرستان‌های استان تهران برای برگزاری مراسم ملی و انقلابی از جمله به برگزاری ۳۸ نماز جمعه، فعالیت هزاران طلبه و مبلغ در مدارس علمیه، بیش از ۲ هزار پایگاه مقاومت بسیج، بیش از چهار هزار مدرسه با حدود یک میلیون و ۲۰۰ هزار دانش‌آموز، ۲۳۰ بقعه متبرکه، ۷۵۰ کانون فرهنگی و هنری مساجد، ۹۷ یادمان شهدای گمنام و ده‌ها مرکز دانشگاهی و فرهنگی اشاره کرد.

او همچنین گفت: ستادهای برگزاری مراسم شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی با مشارکت گروه‌های مردمی تشکیل می‌شوند و بخش قابل توجهی از اعضای این ستادها را فعالان مردمی تشکیل می‌دهند.

به گفته او، این شورا آماده است از پیشنهادها و ظرفیت‌های گروه‌های مردمی در برگزاری برنامه‌ها استفاده کند.

محمودی در بخش دیگری از سخنانش از مسئولان، دستگاه‌های اجرایی، فعالان مردمی و رسانه‌ها برای همکاری در برگزاری مراسم ملی و انقلابی قدردانی کرد و از نخبگان و شهروندان خواست دیدگاه‌ها و پیشنهادهای خود را برای بهبود این برنامه‌ها به شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی ارائه کنند.

او در پایان با قدردانی از رسانه‌ها به‌ویژه در پوشش مراسم و تجمع‌های ماه‌های اخیر، خواستار ایجاد شبکه مستقل صداوسیما برای شهرستان‌های استان تهران شد و گفت: این شهرستان‌ها به دلیل قرار گرفتن در سایه پایتخت، از پوشش رسانه‌ای مستقل برخوردار نیستند و این موضوع به یکی از مطالبات جدی تبدیل شده است.