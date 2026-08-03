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۱۲ مرداد ۱۴۰۵، ۱۴:۱۷

نجات یک فروند قایق صیادی با ۳ نفر سرنشین در آب های منطقه زرآباد

نجات یک فروند قایق صیادی با ۳ نفر سرنشین در آب های منطقه زرآباد

زر آباد - رئیس اداره ایمنی و حفاظت دریایی اداره‌کل بنادر و دریانوردی سیستان و بلوچستان از نجات یک فروند قایق صیادی با ۳ نفر خدمه در آب های منطقه زرآباد خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مرتضی میرلاشاری از نجات یک فروند قایق صیادی با ۳ نفر خدمه با هماهنگی مرکز فرعی جست‌وجو و نجات دریایی زرآباد و با مشارکت یک فروند شناور همیار ناجی خبر داد.

رئیس اداره ایمنی و حفاظت دریایی اداره کل بنادر و دریانوردی سیستان و بلوچستان گفت: در پی دریافت پیام اضطرار از یک فروند قایق صیادی مبنی بر مفقود شدن آن، این شناور به دلیل شرایط نامساعد جوی و نقص فنی در موتور در محدوده آبهای زرآباد از ادامه مسیر بازمانده و سرگردان شدند.

وی افزود: شناور همیار ناجی پس از اعزام به محل حادثه، ضمن بررسی وضعیت شناور، اقدامات لازم جهت رفع نقص قایق مضطر انجام داد و شناور مضطر با ۳ نفر خدمه، بدون هیچ‌گونه خسارت جانی، از وضعیت اضطرار خارج شد و با ایمنی کامل به مسیر دریانوردی خود ادامه داد.

کد مطلب 6907172

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