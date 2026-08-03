مهلت ثبت نام آزمون های دانشنامه و گواهینامه تخصصی و فوق تخصصی تمدید شد

به گزارش خبرنگار مهر، مهلت ثبت نام هفتاد و سومین دوره آزمون دانشنامه تخصصی و چهل و پنجمین دوره آزمون گواهینامه تخصصی پزشکی و چهلمین دوره آزمون دانشنامه و گواهینامه رشته های فوق تخصصی پزشکی تا جمعه ۱۶ مردادماه ۱۴۰۵ تمدید شد.



ثبت نام در این آزمون ها از دوشنبه ۵ مرداد آغاز شده است و تا یکشنبه ۱۱ مرداد ۱۴۰۵ ادامه داشت که با اعلام مرکز سنجش آموزش پزشکی این مهلت تا پایان روز جمعه ۱۶ مرداد تمدید شده است و داوطلبان می توانند با مراجعه به سایت اینترنتی مرکز سنجش آموزش پزشکی http://sanjeshp.ir نسبت به ثبت نام اینترنتی جهت شرکت در آزمون و دریافت کد رهگیری اقدام کنند. ثبت نام صرفاً بصورت اینترنتی است.



توجه: کلیه افرادی که در موعد مقرر ثبت نام کرده اند باید جهت اطلاع از واجد شرایط بودن برای شرکت در آزمون از تاریخ ۴ تا ۷ شهریورماه ۱۴۰۵ به سایت اینترنتی مرکز سنجش آموزش پزشکی مراجعه و در صورت لزوم در مهلت تعیین شده نسبت به تکمیل مدارک ارسالی خود اقدام کنند.



ثبت نام داوطلبانی که سالجاری در آزمون ارتقاء گواهینامه - دانشنامه شرکت خواهند کرد به صورت مشروط است. یادآوری می شود این گروه از داوطلبان از طریق دانشگاه جهت شرکت در آزمون گواهینامه تخصصی معرفی شده اند و مسئولیت ثبت نام در سامانه سنجش و ارسال مدارک مورد نیاز جهت آزمون گواهینامه دانشنامه تخصصی بر عهده داوطلب است.



هفتاد و سومین دوره آزمون کتبی دانشنامه و چهل و و پنجمین دوره آزمون گواهینامه تخصصی در کلیه رشته های تخصصی پزشکی بالینی روز پنجشنبه ۱۲ شهریورماه ۱۴۰۵ و آزمون های شفاهی ۲۱ تا ۲۵ شهریورماه طبق جدول زمانبندی که در زمان اعلام نتیجه آزمون کتبی اعلام خواهد شد.



کارت ورود به جلسات امتحان کتبی در تاریخ های ۱۰ و ۱۱ شهریورماه ۱۴۰۵ از طریق سایت اینترنتی مرکز سنجش آموزش پزشکی http://sanjeshp.ir با وارد کردن کد رهگیری توزیع می شود. داوطلب باید پرینتی واضح و خوانا از کارت تهیه کند و در هنگام آزمون به همراه داشته باشد.



همچنین چهلمین دوره آزمون کتبی دانشنامه و گواهینامه در کلیه رشته های فوق تخصصی پزشکی بالینی روز پنجشنبه ۱۲ شهریورماه ۱۴۰۵ از سوی مرکز سنجش آموزش پزشکی در دانشگاه های علوم پزشکی منتخب برگزار خواهد شد.



توجه: کلیه افرادی که در موعد مقرر ثبت نام کرده اند باید جهت اطلاع از واجد شرایط بودن برای شرکت در آزمون از تاریخ ۴ تا ۷ شهریورماه ۱۴۰۵ به سایت اینترنتی مرکز سنجش آموزش پزشکی مراجعه و در صورت لزوم در مهلت تعیین شده نسبت به تکمیل مدارک ارسالی خود اقدام کنند.