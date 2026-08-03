نورانی: نبود درک متقابل عامل اصلی اختلافات خانوادگی است

به گزارش خبرنگار مهر، خدامعلی نورانی، در آئین افتتاح مرکز سلامت اجتماعی خانواده اظهار کرد: خانواده مهم‌ترین نهاد اجتماعی است و هرگونه آسیب به این نهاد، آثار مستقیمی بر سلامت جامعه خواهد داشت.

وی با اشاره به تغییر سبک زندگی و چالش‌های جدید در روابط خانوادگی افزود: نبود درک متقابل میان اعضای خانواده از مهم‌ترین عوامل افزایش اختلافات خانوادگی و بروز آسیب‌های اجتماعی است و این موضوع ضرورت توسعه خدمات مشاوره‌ای و مداخلات تخصصی را دوچندان می‌کند.

رئیس اداره بهزیستی شهرستان شهریار با اشاره به راه‌اندازی مرکز سلامت اجتماعی خانواده در این شهرستان تصریح کرد: این مرکز با هدف ارائه خدمات مشاوره‌ای، روان‌شناختی و حمایت‌های اجتماعی راه‌اندازی شده و خدمات آن در اولویت به خانواده‌های تحت پوشش بهزیستی و کمیته امداد امام خمینی (ره) ارائه می‌شود.

نورانی همچنین نقش رسانه‌ها را در ارتقای آگاهی عمومی و پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی مؤثر دانست و بر همکاری دستگاه‌های مختلف برای تحکیم بنیان خانواده تأکید کرد.