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۱۲ مرداد ۱۴۰۵، ۱۲:۰۳

نورانی: نبود درک متقابل عامل اصلی اختلافات خانوادگی است

نورانی: نبود درک متقابل عامل اصلی اختلافات خانوادگی است

شهریار- رئیس اداره بهزیستی شهریار با بیان اینکه نبود درک متقابل میان اعضای خانواده از عوامل اصلی بروز اختلافات خانوادگی است، بر توسعه خدمات تخصصی مشاوره برای کاهش آسیب‌های اجتماعی تاکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، خدامعلی نورانی، در آئین افتتاح مرکز سلامت اجتماعی خانواده اظهار کرد: خانواده مهم‌ترین نهاد اجتماعی است و هرگونه آسیب به این نهاد، آثار مستقیمی بر سلامت جامعه خواهد داشت.

وی با اشاره به تغییر سبک زندگی و چالش‌های جدید در روابط خانوادگی افزود: نبود درک متقابل میان اعضای خانواده از مهم‌ترین عوامل افزایش اختلافات خانوادگی و بروز آسیب‌های اجتماعی است و این موضوع ضرورت توسعه خدمات مشاوره‌ای و مداخلات تخصصی را دوچندان می‌کند.

رئیس اداره بهزیستی شهرستان شهریار با اشاره به راه‌اندازی مرکز سلامت اجتماعی خانواده در این شهرستان تصریح کرد: این مرکز با هدف ارائه خدمات مشاوره‌ای، روان‌شناختی و حمایت‌های اجتماعی راه‌اندازی شده و خدمات آن در اولویت به خانواده‌های تحت پوشش بهزیستی و کمیته امداد امام خمینی (ره) ارائه می‌شود.

نورانی همچنین نقش رسانه‌ها را در ارتقای آگاهی عمومی و پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی مؤثر دانست و بر همکاری دستگاه‌های مختلف برای تحکیم بنیان خانواده تأکید کرد.

کد مطلب 6907211

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