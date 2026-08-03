پاول دوروف به برندگان المپیاد جهانی هوش مصنوعی جایزه می دهد

به گزارش خبرنگار مهر، دوروف همزمان با آغاز المپیاد جهانی هوش مصنوعی ۲۰۲۶ میلادی از اهدای ۲۴۰ جام هوش مصنوعی به برندگان خبر داد.

او در پست خود در این باره نوشت: به عنوان نشانه ای برای پشتیبانی از افرادی که تمدن ما را بازخلق می کنند، ما ۲۴۰ جام هوشمندی انحصاری را به برندگان اهدا می کنیم.ما حداقل قیمت‌های بازخرید را تضمین می‌کنیم. به طوریکه جام طلای هوش حداقل یک هزار دلار، جام نقره‌ای حداقل ۵۰۰ دلار و جام برنزی حداقل ۳۰۰ دلار ارزش خواهند داشت. اما عرضه محدود این جام‌ها ممکن است باعث شود در بازار ثانویه ارزش بسیار بیشتری پیدا کنند.

المپیاد بین‌المللی هوش مصنوعی IOAI) یک رقابت جهانی علمی برای دانش‌آموزان دبیرستانی است که در آن شرکت‌کنندگان مهارت‌های خود را در زمینه‌های مرتبط با هوش مصنوعی آزمایش می‌کنند.